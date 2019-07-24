Сеул, 24 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи профинансирует строительство нового легкого авианосца. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники в военных кругах.

Авианосец

По информации издания, решение о строительстве было принято ещё 12 июля на совещании объединённого комитета начальников штабов, включая командующих сухопутными силами, ВВС, ВМФ и корпусом морской пехоты. Новый авианосец станет крупнейшим кораблем военно-морского флота Южной Кореи, в 1,5 раза больше, чем существующие вертолётоносцы «Токто» и «Марадо». Сообщается, что его длина составит 250 метров, что превосходит японские аналоги.

Авианосец сможет нести 16 новейших истребителей F-35B VTOL, 3000 морских пехотинцев и 20 бронированных судов для высадки десанта. Отмечается, что главной особенностью корабля станет размещение на нем самолётов, способных выполнять вертикальный взлёт и посадку, что позволит уменьшить расходы на строительство авианосца и сделать его более компактным.