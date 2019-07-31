Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы
Из года в год Сибирский федеральный округ с весны и по осень страдает от лесных пожаров. Не стал исключением и летний сезон 2019 года. Самая сложная ситуация в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Общая площадь возгораний в этих регионах, по данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 24 июля достигла 1,3 млн га.
Но жители не только этих регионов страдают от задымления из-за лесных пожаров. По данным МЧС, о дымке с запахом гари сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.
Ситуация усугубляется тем, что в Красноярском крае и Иркутской области действуют так называемые пожары-«отказники». Власти имеют право их не тушить, если специальная комиссия решит, что эти возгорания не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики, а предполагаемые затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. Площадь пожаров-«отказников» в Приангарье и Красноярском крае уже в июле превышала 1 млн га.
По информации министерства лесного хозяйства Красноярского края, на утро 24 июля в регионе зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. В том числе в зоне контроля на труднодоступных и удалённых территориях действуют 108 пожаров на площади 838,6 тыс. га. Это пожары-«отказники», однако по трём пожарам краевая КЧС приняла решение о необходимости тушения.
За прошедшие сутки в крае потушили 24 лесных пожара в Абанском и Эвенкийском районах на площади более 4,9 тыс. га, в том числе 23 очага — в зоне контроля.
Подробнее: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приблизилась к 850 тыс. га
К 24 июля масштаб огненного бедствия, постигшего Иркутскую область, вырос до 458 732,5 га.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров увеличилось на 187 случаев», — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.
Причём так называемых пожаров-«отказников» в регионе сейчас насчитывается более 40. Из экономической нецелесообразности решено не тушить лесную территорию размером более 300 тыс. га. Из-за этого, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 114 населённых пунктов, расположенных в семи районах области.
Об этом: Мы словно в блокаде: жители Приангарья задыхаются из-за пожаров-отказников
Жители Красноярска жалуются на сильное задымление от лесных пожаров примерно с середины июля.
«Дышать невозможно. Голова кругом, аж до тошноты. И в горле першит», — сообщил ранее подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».
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Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх крупнейших городах Кемеровской области — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске — действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или так называемого «чёрного неба». Как напоминают власти региона, в рамках этого режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Подробнее: Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх городах Кузбасса — «чёрное небо»
23 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё два-три дня. По данным ведомства, восточный ветер распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, охваченного природными пожарами. Улучшение наступит при изменении направления ветра.
В Новосибирской области, по данным ведомства, случаев ухудшения самочувствия жителей в связи с задымлением не зарегистрировано.
Метеорологи рассчитали, что антициклон 26−27 июля сместится восточнее на территорию Красноярского края. Направление ветра должно смениться, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится.
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Ситуация с лесными пожарами на территории Красноярского края находится на контроле МЧС, сообщили в региональном главке ведомства. Руководство ГУ МЧС по краю «уделяет внимание лесным пожарам», действующим в 20-километровой зоне в Эвенкии (север Красноярского края). Большая часть из них находится в зоне контроля. «На особом контроле» — лесной пожар вблизи поселка Куюмба, который 23 июля находился в 4,5 км от населённого пункта.
«Угрозы распространения огня в сторону населённого пункта нет. Пожар носит низовой характер и тушится по кромке силами наземной группировки (патрульно-маневренная группа). Вокруг населённого пункта произведена опашка (минерализованные полосы)», — заверили в МЧС.
Подробности: В Красноярском крае огонь лесных пожаров подошёл к северному посёлку
Из-за красноярских пожаров ввели режим «чёрного неба» (объявили о неблагоприятных метеоусловиях) в трёх крупнейших городах Кемеровской области — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В рамках этого режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу. А в Красноярске, страдающем от сильного задымления, режим «чёрного неба» не вводят.
Ранее власти края заявили, что «пока нет оснований для введения ограничений»:
«Режим неблагоприятных метеоусловий вводится либо в случае штиля, либо в случае повышенных выбросов на каком-либо предприятии — сейчас нет ни того, ни другого обстоятельства».
Между тем эколог Александр Колотов убеждён, что в тех условиях, в которых оказался Красноярск из-за дыма лесных пожаров, объявление режима «чёрного неба» было бы совершенно оправданным.
«Если действующие нормативы не позволяют объявить НМУ в такой ситуации, то нужно менять нормативы, а не рассказывать о безопасности постоянного пребывания в дыму пожарищ», — сказал Александр Колотов.
Об этом: Почему в задыхающемся Красноярске не объявили режим «чёрного неба»?
Пожароопасная обстановка в терпящий бедствие от наводнения Иркутской области остаётся самой проблемной в России. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», если всего по состоянию на 24 июля в РФ действует 170 лесных пожаров на площади 172 756 га, то на земли лесного фонда Приангарья пришёлся 71 пожар. Площадь возгораний составила 119 524 га.
Даже в соседнем Красноярском крае масштаб лесных возгораний сейчас не такой большой. Там действует 60 лесных пожаров на площади 49 891 га. Третье место в этом горящем рейтинге занимает Бурятия (четыре пожара на площади 943 га). Но это далеко не все возгорания. Многие попали в разряд так называемых пожаров-отказников, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности». Только в Иркутской области такие очаги 24 июля бушуют на территории в более 300 тысяч гектаров.
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Стоит напомнить, что, по данным Счётной палаты Красноярского края, по итогам пожароопасного сезона-2018 в регионе было зафиксировано 1639 лесных пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Аудиторы сделали вывод, что это свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Размер ущерба лесному фонду достиг более 4 млрд рублей, увеличившись на 1 млрд.
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Из-за действующих в Сибири природных пожаров в ряде регионов округа сохраняется задымлённость. В число таких регионов попала и Омская область. Сотрудники регионального МЧС в связи со сложившейся ситуацией рекомендуют жителям Омской области соблюдать меры личной безопасности.
Об этом: Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с задымлением
В мэрии Новосибирска заявили, что угрозы для жителей города в связи с задымлением нет, однако посоветовали соблюдать меры безопасности, в том числе, по возможности, минимизировать время пребывания на открытом воздухе.
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Жители Алтайского края, как и многие другие в Сибири, уже не первый день страдают от «чёрного неба», которое спровоцировали масштабные природные пожары в соседних территориях. И так же, как и другие граждане России, недоумевают, какая такая «экономическая нецелесообразность» не позволяет начать тушить очаги, находящиеся в труднодоступных районах. К примеру, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на своей странице в Facebook иронично заметил:
Читайте подробнее: Алтайский общественник: «Экономически выгоднее травить людей дымом?»
В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири. Разместила петицию, адресованную правительству, президенту РФ, Минздраву, Минлесхозу, МЧС и Минсельхозу, Ольга Козулина. Она пишет, что из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области гарь распространяется на соседние регионы Сибири, а «дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края».
«В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС», — говорится в петиции, под которой к утру 24 июля свои подписи оставили 42 037 человек.
«Трудно дышать»: десятки тысяч человек требуют ввести режим ЧС в Сибири
По данным научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», дистанционное зондирование Земли свидетельствует о том, что на территории Красноярского края и Иркутской области наблюдается огромное количество точек вероятного возгорания. На сайте исследователей опубликованы впечатляющие снимки распространения смога по территориям Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
«Действующие на территории Восточной Сибири лесные пожары преимущественно располагаются в удалённых и труднодоступных местах и не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, а удалённость расположения затрудняет проведение мероприятий по тушению пожаров», — отмечают учёные.
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Хакасия — один из сибирских регионов, в котором наблюдается задымление из-за действующих масштабных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Среднесибирское управление гидрометцентра обнародовало результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в городах Хакасии — Абакане, Саяногорске и Черногорске. По информации республиканского минприроды, по последним данным, концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов. Стандартный уровень загрязнения воздуха классифицируется как низкий.
Об этом: В Хакасии отчитались о низком уровне загрязнения воздуха
На фоне информации ФБУ «Авиалесоохрана» о том, что по состоянию на 24 июля на землях лесного фонда Иркутской области действует 71 пожар на площади 119 524 га, усилия по тушению природных очагов возгорания выглядят весьма скромно. За последние сутки в Приангарье ликвидировано всего три пожара. Причём площадь потушенных лесных пожаров составила чуть более 6 тысяч гектаров. Такие данные приводит официальный сайт региона.
И это при том, что в Иркутской области решено не тушить 41 возгорание на территории в 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом) по причине «экономической нецелесообразности».
Об этом: В Иркутской области из десятков бушующих пожаров потушили всего три
На 24 июля 2019 года в России зафиксировано более 400 возгораний в лесах общей площадью свыше 1,6 млн га, такие данные приводит правительство Иркутской области, где сегодня «из экономической нецелесообразности» не будут тушить более 300 тысяч гектаров леса. Хотя жители более 100 населённых пунктов, расположенных в северных районах Приангарья, умоляют спасателей помочь задыхающимся от дыма.
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Но, судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, местные власти больше предпочитают говорить о проблемах в других регионах. В частности, иркутские чиновники информируют о том, что сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 740 тыс. га, а также в Якутии (там огнем охвачено более 500 тыс. га).
Читайте подробнее: Власти Приангарья пытаются дезавуировать реальную ситуацию с пожарами?
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии, отмечается на официальном сайте Приангарья. Но при этом в информации нет ни слова о том, что Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам в России и что из десятков бушующих пожаров только три потушены.
Читайте также: В Иркутской области из десятков бушующих в лесах пожаров потушили всего три
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Помимо того, что в Омской области зафиксировано задымление от лесных пожаров, действующих в других регионах Сибири, в Омске выявили предприятие, травившее горожан. Сотрудники СОБРа взяли штурмом этот завод.
Об этом: В Омске СОБР взял штурмом предприятие, травившее горожан
В Госдуме предлагают отправить на борьбу с лесными пожарами в Сибирь депутатов, членов Совфеда, правительство и президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
«У меня есть просто одно конкретное реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, правительство РФ и во главе с президентом отправить в Восточную Сибирь, одеть в огнезащитные костюмы и бороться с огнем», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам перед пленарным заседанием.
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Жители Алтайского края — одной из сибирских территорий, где сейчас ощущают шлейф от иркутских и красноярских массовых природных пожаров, весьма иронично относятся к успокоительным речам ответственных лиц, заявляющих о безвредности накрывшей регион дымки.
К примеру, о том, что алтайские специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с нависшей над краем дымкой, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Германа Балаганского. По его словам, обращений в отделение с признаками отравления не было:
Но вслед за алтайским общественником Константином Емешиным публичную оценку таким заявлениям дала и алтайская журналистка Ольга Найдёнова.
Фото Ольги Найдёновой
Читайте подробнее: Жители Алтайского края иронично относятся к сообщениям о безвредности дыма
Напомним, вот уже почти неделю жители многих сибирских регионов вынуждены жить в условиях режима «чёрного неба». По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии» Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской,Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.
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Но в наиболее сложной ситуации находятся сейчас жители Красноярского края и Иркутской области. В ответ на многочисленные просьбы начать тушить «экономически необоснованные» пожары пострадавшим рекомендуют применять маски и меньше курить.
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В Госдуме раскритиковали рекомендации МЧС для жителей регионов, где полыхают лесные пожары, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
«Обостряются все заболевания, и рекомендации МЧС, которые сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заделать окна, они тоже никаких существенных результатов не принесут. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам.
Читайте подробнее: Ганзя: В «черное небо» Сибири мокрыми тряпками на окнах от гари не спастись
В Госдуме потрясены соотношением огромной площади лесных пожаров и борцов с огнем, включая технику, и винят действующий Лесной кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
«На сегодняшний день горит 1,3 млн га леса, за последние сутки на 300 тыс. га увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим «черного неба» объявлен в ряде регионов… Сегодня в Красноярском крае горит 845 тыс. га леса, в Иркутске — 448 тыс. га леса, Якутия — 506 тыс. га», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).
Читайте подробнее: До чего довели страну: в Госдуме потрясены лесными пожарами в Сибири
Сотни тысяч гектаров полыхающих лесов и степей в Иркутской области, которые стараниями чиновников попали в разряд «закрытых», наконец-то стали объектом пристального внимания Рослесхоза. Подробности с пресс-конференции, которую сегодня, 24 июля, провёл советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, сообщает официальный сайт Приангарья.
Агафонов, оказывается, не может назвать точное число пожаров в Приангарье.
«Площади указаны большие. Но спутник может видеть только инфракрасное излучение, гореть может подстилка, может подгорать лес, тепловые массы поднимаются вверх, есть движение. То есть спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Так что данные расходятся. Объективно можно говорить, когда спутник высокого разрешения пролетает и смотрит, что сгорело, лесники проходят и определяют границы», — сказал Агафонов.
Читайте подробнее: В Россельхозе не знают, сколько точно пожаров действует в Приангарье
Советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, судя по официальному сообщению сайта Иркутской области, уповает на то, что с проблемой массовых природных пожаров, общая площадь которых уже превысила 300 тысяч гектаров, поможет справиться стихия:
О привлечении дополнительных «сил и средств» на борьбу с лесными пожарами заговорили только сегодня, 24 июля, когда площадь возгораний, которые не будут потушены, только за последние сутки увеличилась с 252 034 до более 300 тысяч га.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что ситуация с лесными пожарами в регионе на сегодняшний день не является критичной.
«Сегодня ситуация с пожарами действительно острая, но она вполне контролируемая и не является критичной. В крае действует большая группировка огнеборцев, куда входят около 1000 человек из краевых и федеральных организаций, авиапожарные из соседних регионов — Иркутска, Тывы, арендаторы лесных участков», — сказал губернатор во время визита в Богучанский район. Его цитата приводится 24 июля на сайте краевого правительства.
Подробности в материале: Красноярский губернатор не считает критичной ситуацию с пожарами в крае
Челябинск и область могло накрыть дымом от пожаров, бушующих в Сибири. Такого варианта не исключили в областном министерстве экологии.
Подробности в материале: Дым сибирских лесных пожаров добрался до Урала?
Ветер продолжает сносить разносить по территории сибирских территорий дым от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, обстановка в регионе пока существенно не изменилась.
В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.
Об этом: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров
Напомним, общая площадь природных пожаров, вот уже несколько недель бушующих на территории Иркутской области и Красноярского края, превысила миллион гектаров. Ещё вчера, 23 июля, общая площадь возгораний составляла 1 миллион гектар, а сегодня — уже 1,3 миллиона. Это равно территории размером 100 на 130 километров. Тушить пожары, не угрожающие населенным пунктам и важным объектам, власти считают «экономически нецелесообразным».
Тем временем, дымовые шлейфы дошли даже доОмской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориямиНовосибирской, Томской,Кемеровской областей, Хакасиии восточных регионов Югры.
Но больше всего страдают жители Красноярского края и Иркутской области. По данным иркутских спасателей, дымкой заволокло более 100 населённых пунктов. Но более 300 тысяч лесных пожаров так и не начали тушить из соображений «экономической нецелесообразности». Пострадавшим рекомендуют носить маски и не курить.
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Вот уже неделю жители Алтайского края в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. В Барнауле, по свидетельствам очевидцев, стало трудно дышать. Сегодня, 24 июля, с столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил.
Читайте также: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров
Своё отношение к происходящему многие высказывают в социальных сетях. В частности, алтайский фотограф Евгений Джазатор на своей странице в Facebook написал:
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Судя по фотографиям, опубликованным сегодня, 24 июля, на канале «Б. АУЛ», как минимум девять крупнейших городов Сибири и Урала сегодня заволокло «молочной» дымкой природных пожаров, бушующих сейчас на территории России, пережат корреспондент ИА REGNUM.
На фото с камер наружного наблюдения, сделанных сегодня, 24 июля, представлены: Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург.
Фото из канала barnaulaul
Об этом: Опубликованы фотографии из сибирских городов в «молочной» дымке
Напомним, ранее специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» сообщили, что дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии, Алтайского края и восточных регионов Югры.
Читайте также: Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров
Читайте также: Дым сибирских лесных пожаров добрался до Урала?
Ранее сообщалось, что жители Барнаула, к примеру, в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. По свидетельствам очевидцев, сегодня, 24 июля, в городе стало трудно дышать: в столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил.
Читайте также: «За гранью разумного»: о миллионе непотушенных сибирских гектаров
Но тяжелее всего сейчас тем, кто находится в непосредственной близости от бушующих пожаров. Иркутским спасателям, к примеру, поступают десятки сообщений с жалобами на сильнейшую задымлённость. Однако более 300 тысяч горящих лесных гектаров Приангарья потушены не будут «из экономической нецелесообразности». Аналогичная ситуация складывается в соседнем Красноярском крае.
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Горящая Сибирь из космоса (съёмка со спутника от NASA)
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало результаты мониторинга содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноярска в связи с задымлённостью, возникшей из-за действующих в регионе лесных пожаров.
Как сообщили в ведомстве, на 10:00 (местное время) 24 июля в воздухе превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода не зарегистрировано. В то же время содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив в два раза, РМ10 — в 1,1 раза.
Об этом: Обнародованы результаты исследования воздуха в задымлённом Красноярске
Главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова посоветовала жителям области уехать на некоторое время туда, где нет смога. По словам пульмонолога, как передает «КП Кемерово», пришедший в регион из Красноярского края смог отрицательно сказывается на организме человека. Плохо может стать любому человеку, но особенно рискуют люди с заболеваниями дыхательных путей.
«Он (смог) содержит много тяжелых металлов, вредных примесей. Поэтому любой человек может негативно отреагировать», — сообщила пульмонолог.
Подробности в материале: Врач посоветовала жителям покинуть Кузбасс из-за смога
Роспотребнадзор проверил воздух в Барнауле и бодро отчитался: «по результатам проведенного лабораторного исследования пробы атмосферного воздуха г. Барнаула соответствуют установленным нормативам. Превышения загрязняющих веществ в атмосфере г. Барнаула не зарегистрировано». Информацию цитирует телеканал «Катунь-24».
Однако эта информация противерочит данным сайта Алтайского ЦГМС, где сказано, что 23−24 июля — в среднем, по районам города наблюдается повышенный уровень загрязнения по взвешенным веществам.
В Красноярском крае продолжают действовать масштабные лесные пожары. В регионе, в том числе в городе Красноярске, из-за пожаров держится смог с запахом гари. Эту ситуацию красноярцы обсуждают в соцсетях.
«Вы что детям-то оставите с таким отношением к собственной природе? Выжженную землю и все…» — задаёт чиновникам вопрос подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», считающий, что пожары «давно пора самолётами тушить».
Читайте подробнее: Оставим детям выжженную землю? — Красноярцы о масштабных лесных пожарах
В Перми 24 июля зафиксированы массовые жалобы на химический запах в воздухе. По данным ГУ МЧС по Прикамью? превышения вредных веществ в атмосфере и ЧП на промобъектах не обнаружено. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, появление дымки и запаха гари в воздухе связано с поступлением на Урал воздушной массы из Западной Сибири. Дым от лесных сибирских пожаров достиг Урала, но с изменением направления ветра 25 июля дымка от сибирских пожаров должна уйти с территории Пермского края.
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«Просто страшно в окна смотреть!» Жители Челябинска делятся в соцсетях фотографиями «молочной дымки».
«Вид из окна пер. Энергетиков? 6 — что это? загазованность или дымка? Или все вместе?» — задаётся вопросом участник группы «Наш Челябинск» в «ВК».
Некоторые города Тюменской области окутал смог. По данным Росгидромета, на территории региона 24 июля преобладает северный ветер, который принёс дым и пепел из сибирских областей, где бушуют лесные пожары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.
В регионе 24 июля зарегистрировано одно природное возгорание на площади 0,7 гектара. Дым идёт с ветрами из Красноярского края. По данным МЧС России, там на 24 июля действует 124 пожара на общей площади 750 тыс. га.
Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем, утверждают в региональном правительстве. Возгорания в лесах тушат более 400 человек, в том числе из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 30 единиц техники, в том числе авиационной.
Жители Барнаула уже больше недели живут без солнца, по утрам в белой дымке сибирских пожаров видно лишь его очертание.
«Это все, что нам достается от солнца. Который день. Можно будет в пример детям на уроках биологии приводить это лето», — отметила алтайский волонтёр Екатерина Юркина.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, проведя оперативное совещание по ситуации с лесными пожарами и экологической обстановке в регионе, рекомендовал красноярским предприятиям добровольно ограничить выбросы в период задымления.
Читайте также: Красноярским предприятиям рекомендуют добровольно ограничить выбросы
Иркутские власти обнародовали данные о ситуации с лесными пожарами на утро 25 июля, из которых следует, что в регионе по-прежнему горят десятки тысяч гектаров леса, которые не будут потушены из-за «экономической целесообразности».
Так, если на утро 24 июля в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 25 июля — на это же число очагов пришлось уже 379 181 га полыхающей площади. Горят 355 705 га лесных территорий Приангарья.
Фотоиллюстрация с сайта правительства Иркутской области
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Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Но если посмотреть данные ФБУ «Авиалесоохрана», совершенно очевидно, что речь идёт о сибирских и части дальневосточных территорий. Также не сообщается, что именно Приангарье уже который день выходить на первое место по лесным пожарам в России.
Читайте также: В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Тем временем жители Сибири, задыхающиеся от вредных примесей и гари, шлейф от которых распространился уже до Урала, подписываются под петицией с требованием ввести режим ЧС из-за пожаров. По данным на утро 25 июля, за два дня существования петиции её подписали более 52 тысяч человек.
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ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало данные о задымлённости территорий и масштабах природных пожаров в Приангарье на утро 25 июля. По состоянию на 7:00 в регионе действуют 115 природных пожаров на площади 499 443 га.
В зону задымления попали 33 населенных пункта, расположенные в пяти районах области. В частности, жалобы на задымление поступали от жителей населенных пунктов Подволошино, Непа, Преображенка, Оськино, Крема (Катангский район).
Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе Киренске. Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза.
Подробности в материале: В Приангарье шлейф лесных пожаров накрыл 33 населённых пункта
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к исполняющему обязанности начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сергею Сережкину с просьбой рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске. В случае введения так называемого режима «чёрного неба», воздействие городских предприятий на окружающую среду должно быть максимально снижено, что было бы весьма кстати в условиях задымления из-за действующих в регионе лесных пожаров.
Читайте подробнее: Задымление в Красноярске: губернатор просит ввести режим «чёрного неба»
С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 416,9 га, из них 395,4 га — лесная площадь. За аналогичный период 2018 года произошло 33 пожара на площади 505,7 га.
Подробности в материале: В Хакасии с начала года произошло 23 лесных пожара
В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на общей площади более 170 га — в Кежемском и Эвенкийском районах, в том числе пять очагов в зоне контроля. При этом на утро 25 июля в крае зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.
Подробности в материале: Красноярские лесные пожары: 170 га потушили, 906 тыс. га — горит
По состоянию на утро 25 июля 2019 года в Сибири и на Дальнем востоке действуют 256 лесных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров, которые не будут потушены по причине «экономической нецелесообразности». Об этом свидетельствуют данные сайта ФБУ «Авиалесоохрана».
Больше всего пожаров-отказников (84 пожара на площади 882 166 га) действует сейчас в Красноярском крае. На втором месте этого горящего рейтинга находится Якутия (112 пожаров на площади 784 044 га).
Иркутская область находится на третьем месте (41 пожар на площади 379 181 га). Далее следуют: Бурятия (три пожара на площади 44 105 га) и Забайкальский край (16 пожаров на площади 20 319 га).
Подробности в материале: В Сибири и Приморье горит более 2 млн га леса, который не будет потушен
Всего по состоянию на 00:00 мск 25 июля 2019 года на территории России действовало 162 лесных пожара на площади 147 168 га, по которым проводились работы по активному тушению. Таковы данные ФБУ «Авиалесоохрана».
Это, в частности, 74 пожара площадью 120 262 га на землях лесного фонда Иркутской области, 50 пожаров размером 24 178 га на землях лесного фонда Красноярского края и шесть пожаров размером 992 га на землях лесного фонда Бурятии.
Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе Киренске (Иркутская область). Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза.
Читайте также: В Приангарье шлейф лесных пожаров накрыл 33 населённых пункта
Масштаб природных пожаров, бушующих сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке, превысил уже два миллиона гектаров. Но, несмотря на многочисленные сигналы бедствия от задыхающихся от дыма граждан, горящий лес так и не будет потушен на совершенно законных основаниях — «нет экономической целесообразности». В связи с этим депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявил о необходимости «заставить федеральную власть «заметить» проблему и бросить все силы на ее решение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Своё воззвание с призывом ко всем сибирским регионам выступить с совместным обращением к федеральным органам власти о введении режима ЧС и принятии безотлагательных мер для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири он разместил на своей странице в Facebook.
Подробности в материале: Алтайский депутат призвал «заставить» федеральную власть тушить пожары
Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), призвавший сибирские регионы объединиться и понудить федеральные власти начать тушить природные пожары, от которых задыхаются за Уралом, поделился некоторыми доводами о причинах массовых возгораний.
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Напомним, вот уже неделю жители многих сибирских и приморских территорий вынуждены терпеть смог от массовых природных пожаров, накрывших, по большей части, Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Якутию. По состоянию на утро 25 июля общая площадь всех лесных пожаров, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности» (данные ФБУ «Авиалесоохрана»), превысила два миллиона гектаров.
В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.
Читайте также: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров
Жители задыхающегося от дыма лесных пожаров Красноярска устроили 25 июля необычную акцию. Они прогулялись по центру города около краевого правительства и Заксобрания в масках и респираторах. Цель акции, по словам организаторов, — показать чиновникам «чёрное небо».
Читайте также: Город задыхается: красноярцы прогулялись перед чиновниками в респираторах
Красноярцы прогулялись по городу в масках и респираторах. Этой акцией они пытаются добиться введения режима «чёрного неба» в Красноярске. В случае его введения, предприятия должны будут максимально снизить воздействие на окружающую среду. По мнению экологических активистов, это необходимо городу, задыхающемуся от дыма лесных пожаров.
Скриншот со страницы группы «За чистое небо», «ВКонтакте», Андрей Сковородников-Эрлих
Алтайский журналист, редактор сайта «Что делать?» Валерий Савинков назвал «очень важной, значительной и смелой» инициативу алтайского парламентария Владислава Вакаева, предложившего законодательным собраниям регионов Сибири срочно обратиться к Кремлю с требованием начать тушить катастрофические лесные пожары в Сибири и ввести режим ЧС.
Комментируя данное событие на своей странице в Facebook, он также отметил, что катастрофа с пожарами в Сибири имеет колоссальный потенциал для протестной мобилизации.
Об этом: «Пожары-отказники» могут спровоцировать народный протест в Сибири?
В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), до 14:00 (местное время) 26 июля сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания дымки, образовавшейся в результате действующих в Красноярском крае природных пожаров.
Об этом: Мэрия: в Новосибирске «местами сохраняется лёгкая дымка»
Сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» обнародовали несколько обнадёживающую информацию по поводу масштабных природных пожаров, охвативших Сибирь и некоторые территории Дальнего Востока.
Вместе с тем в обзоре погодных условий Сибири также говорится о том, что малоподвижный циклонический вихрь, несмотря на свое заполнение, в ближайшие два дня продолжит вовлекать в свою циркуляцию не только массивы облачности, но и дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Этот шлейф распространился уже далеко на запад и юго-запад, способствуя образованию такого метеорологического явления, как мгла.
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Угроза низового пожара, действующего 24 июля в 5−7 км от населенного пункта Куюмба на севере Красноярского края, снята.
Подробности в материале: МЧС: жителям эвенкийского посёлка Куюмба огонь не угрожает
Лесной пожар недалеко от эвенкийского посёлка Куюмба. Населённому пункту огонь не угрожает, заверили в МЧС.
Фото: 24.mchs.gov.ru
Иркутская область не собирается отказываться от традиционного охотничьего сезона из-за постигшего регион мощнейшего наводнения и бушующих лесных пожаров: с 17 августа в регионе будет разрешена добыча степной дичи и боровой дичи.
По заявлению временно исполняющего должность заместителя министра лесного комплекса Степана Пересыпкина, которое цитирует губернаторская пресс-служба, в зоне затопления в Иркутской области не было зарегистрировано выходов хищников к людям; павших животных также не найдено.
Читайте подробнее: Хоть пожар, хоть потоп: в Приангарье анонсировали сезон охоты
С 22 июля Омск страдал от накрывшей город дымки из-за лесных пожаров, действующих в других регионах Сибири. А сегодня, 25 июля, на столицу Омской области обрушился мощный ливень с градом.
Читайте также: На Омск обрушился ливень с градом
Шлейф дыма от сибирских пожаров добрался до Башкирии, отмечает эксперт постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Григорий Куксин.
Он добавил, что в ближайшие недели потушить пожары не получится — горит более 2 млн гектаров лесов.
Читайте также: Эксперт СПЧ: смог от сибирских пожаров дошёл до Башкирии
В Новосибирской области, которая, как и некоторые другие регионы Сибири и Дальнего Востока, страдает от накрывшей территорию дымки масштабных природных пожаров, накануне, 24 июля, произошло две дорожных трагедии. Судя по снимках с места ЧП, косвенной причиной смертельных ДТП могла стать плохая видимость.
Читайте также: В затянутой дымкой Новосибирской области произошли уже трагедии на дорогах
В Госдуме настаивают на введении режима чрезвычайной ситуации в регионах с горящими лесами, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
«Люди просят нас помочь ввести режим ЧС. Там дышать нечем. Протокольное поручение об этом», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).
Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от политических манипуляций.
«В рамках действующего законодательства решаются эти вопросы. Нужно было, когда случилась эта ситуация — не сегодня и не вчера, — взять и инициировать», — указал он.
Подробности в материале: В Госдуме настаивают на объявлении ЧС в Сибири в связи с пожарами
Жители Хакасии продолжают жаловаться на задымление. Как сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, смог в Хакасии возник из-за лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области. При этом уровень загрязнённости воздуха в республике низкий, заверили в управлении, пообещав, что в ближайшие дни задымлённость будет снижаться из-за осадков и смены розы ветров.
Об этом: Жителям Хакасии рассказали о правилах безопасности при задымлении
В Алтайском крае всё ещё видима задымлённость от масштабных природных пожаров, накрывших некоторые сибирские и дальневосточные территории. Как сообщает сегодня, 25 июля, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.
Об этом: Алтайские синоптики утверждают, что «молочного неба» опасаться не стоит
Напомним, сегодня, 25 июля общая площадь лесных пожаров, которые в Сибири и на Дальнем Востоке не собираются тушить по экономическим соображениям, превысила два миллиона гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.
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Но дымовые шлейфы от этих возгораний дошли даже до Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.
В Новосибирске в Первомайском сквере 25 июля прошёл одиночный пикет в поддержку введения режима ЧС в Сибири. Девушка в противопылевой маске стояла с плакатом, на котором было написано: «В огне более 1 000 000 га. Почему не вводят режим ЧС?», передаёт «Тайга.инфо».
Об этом: В Сибири прошёл одиночный пикет за введение режима ЧС из-за пожаров
В правительстве Красноярского края 25 июля сообщили, что в тушении возгораний в лесах участвуют более 600 человек, в том числе специалисты из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 20 единиц техники.
В Иркутской области, где действует режим ЧС из-за природных пожаров и наводнения, за последние сутки значительно увеличилась площадь возгораний, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности. Если накануне, 25 июля, в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 26 июля насчитывается уже 46 очагов на площади 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).
Об этом: За сутки площадь пожаров-отказников в Приангарье значительно увеличилась
За сутки 25 июля усилий 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны и 250 мобилизованных граждан хватило лишь на то, чтобы ликвидировать только три пожара в Иркутской области. Их общая площадь составила всего 1810 га. Тогда как накануне в Приангарье действовал 41 пожар-отказник на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом). Сегодня, 26 июля, площадь пожаров, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности, выросла до 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).
Об этом: За сутки в охваченном огнём лесных пожаров Приангарье потушили три очага
Власти Иркутской области, где площадь так называемых лесных «пожаров-отказников» превышает уже 400 тысяч гектаров, известили, что всего по состоянию на 26 июля в труднодоступных районах России действует 256 возгораний на площади 2,1 млн га. На практике это означает, что более двух миллионов гектаров горящего леса не будут тушить (за такими очагами, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется лишь «контроль»). К тому же, если посмотреть на сводки ФБУ «Авиалесоохрана», то становится ясно, что речь идёт о пожарах на вполне конкретных территориях Сибири и Дальнего Востока: Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии.
«Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 900 тыс. га. В Якутии огнем охвачено более 780 тыс. га», — информируют иркутские власти.
Подробности в материале: В Сибири и на Дальнем Востоке не будут тушить более 2 млн га горящего леса
Обстановка с природными пожарами, действующими на территории Сибири и Дальнего востока, остаётся весьма напряжённой. Но особенно тревожит растущий объем лесных возгораний, которые не будут потушены. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 26 июля в России действует 256 таких очагов общей площадью 2 300 335 га.
Больше всего так называемых пожаров-отказников находится сейчас в Якутии. Там насчитывается 108 возгораний на площади 942 123 га. Второе место в этом огненном рейтинге занимает Красноярский край (94 пожара на площади 903 613 га). Иркутская область не будет тушить 41 пожар на площади 422 885 га. Также в зоне контроля находятся два пожара площадью 26 098 га в Бурятии и 11 пожаров площадью 5 616 га в Забайкальском крае.
Об этом: Якутия вышла в лидеры по числу пожаров, которые не будут потушены
Напомним, 25 июля, как и сегодня, 26 июля, в Сибири и на Дальнем Востоке действовало 256 труднодоступных лесных пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности. Только вот их площадь была меньше (2 109 815 га против сегодняшних 2 300 335 га). Между тем дымовые шлейфы от них достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры. Люди собрали сотни тысяч подписей под петицией с требованием ввести режим ЧС.
Читайте также: Мгла накрыла Сибирь: учёные рассказали, когда обстановка улучшится
В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Подробности в материале: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га
Алтайский край, который, как и многие другие территории, накрыло шлейфом природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, весьма тяжело переживает данную неблагоприятную ситуацию. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, в основном жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.
Читайте также: Жители Алтайского края стали обращаться в поликлиники из-за смога
Сотрудники «НИЦ «Планета» обнародовали впечатляющие снимки, на которых видно, как шлейф от природных пожаров, бушующих в Сибири и некоторых территориях Дальнего Востока, распространяется по соседним территориям.
«В последующие сутки распространяющийся с северо-восточных районов Сибирского федерального округа дым от лесных пожаров продолжит вовлекаться и переноситься в юго-западном направлении благодаря циркуляции малоподвижного заполняющегося циклонического вихря, постепенно теряющего свою силу», — сказано по итогам мониторинга пожарной обстановки и распространения дыма от лесных пожаров, опубликованного 25 июля.
Подробности в материале: Мгла от сибирских пожаров распространилась по трём округам РФ
по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действует 256 лесных пожаров общей площадью 2 300 335 га, которые не будут тушить по соображениям экономической нецелесообразности. Между тем жители Алтайского края и Новосибирской области уже стали обращаться к медикам с жалобами на слабость и затруднённое дыхание. Под петицией с призывов ввести режим ЧС подписались уже несколько сот тысяч человек.
Красноярский край задыхается от дыма действующих в регионе лесных пожаров. Ситуацию жители региона уже который день активно обсуждают в соцсетях. 25 июля красноярские паблики опубликовали шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара.
Об этом: «Страшно»: шокирующие фото из задымлённого эвенкийского села
Шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара
Скриншот с паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»
Депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву о необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров. Его текст на своём канале разместил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
В коротком воззвании сказано:
Об этом: Депутаты Госдумы просят Медведева ввести режим ЧС из-за пожаров в Сибири
Любопытную аллегорию в связи с масштабными природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке предложил сотрудник газеты «Алтайская правда» Андрей Никитин.
В небольшой заметке «Про смог черное небо над небоскребом», опубликованной на его станице в Facebook, он сравнил Россию с огромным небоскребом, где «где-то между пятидесятым и восемьдесят вторым этажами загорелось».
Подробности в материале: Само потухнет: Россию сравнили с небоскрёбом, где горит несколько этажей
Районы Якутии заволокло дымом от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.
Подробности в материале: Дым от пожаров в Сибири дошёл до районов Якутии
В страдающем от задымления Новосибирске, по данным пресс-службы городской клинической больницы, за неделю значительно увеличилось количество обращений, связанных с заболеваниями лёгочной системы.
Жители Новосибирска жалуются на одышку, кашель, головные боли, передаёт «Сиб.фм», ссылаясь на информацию от медиков.
Читайте также: Задымление в Новосибирске: выросло число обращений в больницу
Масштаб природных пожаров в Иркутской области продолжает увеличиваться. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро 26 июля на территории Приангарья действует 118 природных пожаров на площади 558 354 га. В зоне задымления находятся 19 населенных пунктов, расположенных в шести районах области.
Читайте подробнее: Сибирь в огне: 19 населённых пунктов Приангарья попали под задымление
Напомним, всего на территории России на утро 26 июля действовало 165 лесных пожаров на площади 163 255 га, по которым проводились работы по активному тушению. Из них 77 пожаров площадью 135 470 га находятся на землях лесного фонда Иркутской области.
Но, помимо этого, в Сибири и на Дальнем востоке действует ещё 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га. Эти очаги не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности в Якутии (108 пожаров на площади 942 123 га), Красноярском крае (94 пожара на площади 903 613 га) и Иркутской области (41 пожар на площади 422 885 га).
Пожарная обстановка, по данным космического зондирования (Красноярский край, Иркутская область и Якутия) на 24 июля 2019 года, цитата с сайта НИЦ «Планета»
Сейчас, когда лесные пожары в Сибири полыхают на такой большой площади, заниматься профилактикой поздно, считает директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес» Валерий Савин. В интервью «Алтайской правде» представитель этой организации, которая занимается в том числе и промышленной заготовкой леса, в частности, отметил, что чем лес старше, тем он пожароопаснее.
Об этом: Представитель «Алтайлеса» усомнился в целесообразности тушения пожаров
Обстановка с задымлённостью западных регионов Сибири стабилизируется, сообщили ИА REGNUM 26 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве привели прогнозы синоптиков, согласно которым с 28 июля регионы Западной Сибири начнут освобождаться от установившейся дымки благодаря южному ветру. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится.
Читайте подробнее: МЧС о задымлении в Сибири: обстановка в западных регионах стабилизируется
Колоссальные лесные пожары в Иркутской области быстро распространяются на юг. Babr24 в своём канале пишет, что огонь уже вплотную приблизился к туристической Мекке Байкала — турбазам на «Малом море» и Ольхоне.
Цитата из babr24.
В Новосибирской области в Баганском, Татарском и Чановском районах с 27 по 31 июля 2019 года сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. В Краснозерском и Чистоозерном районах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с этим, по данным спасателей, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.
Подробности в материале: В ряде районов Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность
В Татарии и Самарской области жители ряда муниципальных образований жалуются на появление смога. Эксперты дают разные версии: в Набережных Челнах и Тукаевском районе причиной появления «мглы» стали пожары в Сибири, дым от которых дошёл до Татарии. В Самарской области смог наблюдался над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани — при этом эксперты уверяют, что причиной стали неблагоприятные метеорологические условия.
Подробнее: Дым от пожаров в Сибири добрался до Татарии, смог — в Самарской области
В Instagram находится единственный официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Однако многие пользователи обратили внимание на то, что последняя сделанная там запись повествует о выпускниках губернаторской программы подготовки профессиональных кадров, а до этого глава региона вещал об открытии Шукшинского фестиваля. Но вот о том, что уже более недели жители региона задыхаются от шлейфа сибирских пожаров, накрывших регион, записей не обнаружено. Впрочем, эта тема с лихвой представлена в комментариях к губернаторским сообщениям. К примеру:
Читайте подробнее: «Задыхаемся»: на Алтае выражают недовольство бездействием губернатора
В министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края поступают документы, свидетельствующие о снижении крупными предприятиями Красноярска нагрузки на окружающую среду.
Как сообщили в министерстве, на данный момент нагрузку на окружающую среду снизили 11 крупных предприятий региона.
Подробности в материале: Минэкологии: предприятия Красноярска снизили нагрузку на окружающую среду
В Барнауле и Новосибирске появились активисты, уставшие ждать от властей вразумительного ответа по поводу масштабных сибирских природных пожаров, шлейф от которых окутал значительные территории в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Как сообщает сегодня, 26 июля, «Тайга.инфо», речь идёт об одиночных пикетах.
К примеру, на площади Ленина в Новосибирске был замечен активист, который держал плакат «Сибирь горит, Москва молчит». В Барнауле протестную акцию организовали представители ЛДПР. На их плакатах можно было прочесть: «Берегите тайгу, вашу мать!», «Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом!», «Власть, тебе выгодней травить нас дымом?!», «Россия горит, а власти плевать!».
Читайте подробнее: «Москва молчит»: в Новосибирске и Барнауле прошли пикеты из-за пожаров
Напомним, вот уже более двух миллионов гектаров горящего леса не будут потушены в Сибири и на Дальнем Востоке из-за экономической нецелесообразности. Каждый день горящие территории только увеличиваются. Жители регионов, страдающих от дымового шлейфа и мглы, поставили уже несколько десятков тысяч подписей под петицией с требованием ввести в Сибири режим ЧС. В этом их поддержали некоторые депутаты Госдумы РФ.
Читайте также: Депутаты Госдумы просят Медведева ввести режим ЧС из-за пожаров в Сибири
Читайте также: «Задыхаемся»: на Алтае выражают недовольство бездействием губернатора
Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за мглы, накрывшей многие территории Сибири, Урала и Якутии.
Цитата со страницы сайта «Тайга.Инфо»
Активисты ЛДПР в Алтайском крае сегодня, 26 июля, изготовили импровизированное чучело чиновника, которое пообещали сжечь, раз тушить лесные пожары, бушующие на территории общей площадью более двух миллионов гектаров, «экономически не выгодно». Информация об этом размещена на официальном сайте партии.
«Погибают «зеленые легкие» страны, в огне в мучениях умирают тысячи животных и птиц, сотни жителей Сибири проживут меньше, надышавшись канцерогенной гарью. Но власти равнодушно молчат и считают деньги. Им экономически выгоднее нанести огромный удар по флоре, фауне и человеку», — завил исполняющий обязанности координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко.
Об этом: Сибирь в огне: на Алтае готовы сжечь чучело чиновника
Неблагоприятные погодные условия стали причиной лесных пожаров в Сибири, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», — сообщили в пресс-службе.
Читайте подробнее: Назван главный фактор лесных пожаров в Сибири
Дым от красноярских и иркутских лесных пожаров окутал и Горный Алтай. Жители Горно-Алтайска и пригородного села — Маймы — жалуются на задымление и запах гари.
«Республика Алтай вся в дыму, такого никто и не припомнит, даже старожилы за свою жизнь», — пишет в комментариях подписчик паблика «Подслушано Горно-Алтайск» в соцсети «ВКонтакте».
Жителей Горно-Алтайска пугает красное солнце в дыму. Фото в Instagram выложила горно-алтайский блогер Наталья В. Соскучилась по голубому небу и красивым закатам, пишет она.
В Алтайском крае, который вот уже две недели находится во мгле от шлейфа масштабных природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, только сегодня, 27 июля, информировали граждан о сложившейся ситуации.
Из официального сообщения можно узнать, что алтайские власти, оказывается, оперативно провели ряд совещаний и что по их итогам «был намечен и реализуется конкретный план действий» (сами действия при этом не обозначены).
Вызывает вопросы и утверждение: «превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано», равно как и то, что лишь 26 июля в отдельных районах Барнаула, оказывается, были выявлены незначительные превышения ПДК (говорится, что при допустимой норме — 5 мг/м³, в столице Алтайского края зафиксировано 5,6 мг/м³). Хотя «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову ещё 25 июля сообщали, что жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.
Подробности в материале: Только на третью неделю после задымления власти Алтая информировали граждан
«По нашим данным, загрязнение воздуха в Красноярске остаётся высоким. Направление ветра сменилось, но, по всей видимости, к нам возвращается прошедший ранее дым. Руководители Среднесибирского УГМС должны подать в отставку. Они не способны прогнозировать уровни загрязнения воздуха и рационально относиться к здоровью жителей города», — говорится на странице nebo. community в Instagram.
Скриншот: nebo. community в Instagram
Пилот МЧС из Красноярского края на правах анонимности сообщил журналистам «ТВК Красноярск», что за все время опасного сезона на севере региона им ни разу не дали команды вылететь на тушение лесных пожаров.
«Каждый день я и вся команда просто дежурим. Есть четыре самолета. С начала пожаров ни один специализированный Бе-200 не поднимался в воздух. Вокруг все горит и в дыму. Были разговоры, что вот — вот должны полететь, но приказов так и не было», — пояснил спасатель.
Подробности в материале: Пилот МЧС из Красноярского края: «О людях никто не думает, выходит»
В Алтайском крае, жители которого уже третью неделю живут в режиме «чёрного неба» из-за шлейфа сильнейших природных пожаров, бушующих в Красноярском крае и Иркутской области, сегодня, 27 июля, официальные мероприятия, посвящённые памяти Василия Шукшина, переместились в Сростки — на родину прославленного актёра, режиссёра и писателя.
Но, как сообщает сайт ИД «Алтапресс», утром, по пути следования туда, многие участники торжеств попали в густой туман и смог на Чуйском тракте.
Цитата с сайта altapress.ru
Читайте подробнее: Федеральную трассу на Алтае окутали непроглядный смог и туман
К неутешительным выводам пришли сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», проанализировав 26 июля обзор погодных условий в Сибири, где сейчас полыхает множество природных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров.
Исследовав космические снимки, учёные пришли к выводу, что кратковременные грозовые дожди, отмечавшиеся в Восточной Сибири, местами сильные и очень сильные ливни (днем 25 июля местами до 18−32 мм, в ночь на 26 июля до 15−57 мм осадков за 12 часов) не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.
Читайте подробнее: Учёные: дожди не смогли уменьшить пожароопасность в Сибири
Алтайский эколог и координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков считает необходимым введение режима ЧС из-за масштабных природных пожаров в Сибири.
«Пожары в Красноярском крае и Иркутской области тушить необходимо. Любые отзывы общества по данной проблеме важны, ведь как-то нужно менять отношение федеральных властей. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, чем дым до Москвы дойдет. А то есть такое чувство, что пока до Москвы не дошло, никто шевелиться не собирается. Безобразие полнейшее», — заявил общественник в разговоре с корреспондентом «КП-Барнаул».
Подробности в материале: До Москвы не дойдёт? Алтайский эколог назвал масштабные пожары безобразием
В Барнауле запущена мойка крон деревьев. Как пояснила агроном МУП «Горзеленхоз» Людмила Белоусова, такие мероприятия проводятся в связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков. Правда, из последующих её слов можно сделать вывод, что помывка деревьев нужна для самих растений, чтобы они не ослабли из-за неблагоприятной атмосферной обстановки.
И только в самом конце официальной новости сказано, что в результате проведения профилактических мероприятий воздух будет лучше насыщаться кислородом, станет легче дышать.
Читайте подробнее: Власти накрытого мглой сибирских пожаров Барнаула позаботились о деревьях
Руководитель фракции «Патриоты России» в законодательном собрании Красноярского края Иван Серебряков записал видеообращение, в котором назвал «верхом цинизма» то обстоятельство, что природные пожары, находящиеся в труднодоступной местности, можно не тушить из соображений «экономической нецелесообразности». В его заявлении также сказано:
«Мы сейчас видим катастрофу, гибнет сибирская тайга. Где верховная власть Российской Федерации, почему не обращают на это внимания? Почему мы всем миром помогаем Греции в пожарах. Почему там горит гораздо меньше?» — задаётся вопросом красноярский депутат.
Читайте также: Красноярский депутат: «Не тушить лесной пожар — это верх цинизма!»
Журналист из Новосибирской области Николай Сальников опубликовал на своей странице в Facebook видеороик с критикой федеральных властей, разрешивших не тушить по причине экономической нецелесообразности масштабные природные пожары, бушующие сейчас в труднодоступных районах Сибири.
«Да вы там что, в своей Москве здравый рассудок утратили?» — заявляет Сальников.
Читайте подробнее: Сибирь в огне: новосибирский журналист обвинил Москву в издевательстве
Барнаульцы публикуют в социальных сетях фотографии затянутого мглой сибирских пожаров города.
«Вы видите город Барнаул-по-над-Обью? А он там есть», — иронизирует автор снимка Ольга Найдёнова.
Дымка от сибирских пожаров достигла уже и Монголии, раз в Кош-Агаче такая ситуация, пишет главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев.
«По идее, на горизонте должен быть виден Северо-Чуйский хребет, но он закрыт дымкой», — прокомментировал он собственную фотографию, сделанную сегодня, 27 июля.
Алтайский фотограф Виталий Джазатор на своей странице в Facebook высказался по поводу ситуации с так называемыми «пожарами-отказниками» в Сибири, из-за которых многие территории накрыло мглой, а у людей ухудшилось самочувствие из-за вредных примесей.
Читайте также: Алтайский фотограф Виталий Джазатор: «Сегодня Сибирь брошена, предана»
На более чем 150 тысяч гектаров увеличилась площадь лесных пожаров, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности в Сибири и на Дальнем Востоке. Такой вывод можно сделать из сводки ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте подробнее: За сутки площадь пожаров-отказников в Сибири значительно увеличилась
Тем временем петицию за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров к 27 июля подписали более 150 тысяч человек.
Скриншот с сайта Сhange.org
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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщает о том, что в Красноярске продолжается мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
«По результатам исследований
По данным регионального минлесхоза, в Красноярском крае 27 июля действуют 109 лесных пожаров на общей площади 945 тысяч гектаров.
Сегодня, 28 июля, в Красноярском крае работает полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В планах у полпреда — посещение Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2019», встреча с его участниками, проведение заседания экспертно-консультативного совета по молодёжной политике. Но обратит ли Меняйло внимание на проблему, сложившуюся в регионе, — горящие на огромных площадях леса и сильное задымление?
Специалисты Казгидромета зафиксировали в атмосферном воздухе областей Казахстана, граничащих с Россией, превышение предельно допустимых концентраций некоторых загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.
Метеорологи объяснили, что речь идёт о парниковых газах, диоксиде серы и взвешенных частицах РМ10 и РМ2,5, выделяющихся при лесных пожарах. Превышение предельно допустимых значений концентрации некоторых из этих веществ было зафиксировано в Акмолинской и Костанайской областях, а также в городе Нур-Султан.
Подробности в материале: В Казахстане зафиксировали смог от лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае по состоянию на 28 июля зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади 946 тыс. га — данные регионального минлесхоза.
Воздух в Новосибирске стал чище. Датчики независимого сервиса CityAir утром сегодня, 29 июля, фиксируют практически во всех районах города три балла, и только в одном районе — Советском — четыре балла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что ещё 27 июля в городе фиксировалось от пяти (Центральный и Октябрьский районы) до семи баллов (улица Первомайская).
Читайте подробнее: В Новосибирске улучшилось качество воздуха
В центральных и северных районах Бурятии 27−28 июля бушевали 13 лесных пожаров. Из них локализовано три, ликвидировано ещё шесть очагов. На территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой продолжает действовать режим ЧС.
«Под наблюдением» остаётся шесть «термоточек» в труднодоступных районах республики. По данным пресс-службы «Авиалесоохраны», пройденная огнём территория равна почти тридцати тысячам гектаров. Работы по их тушению прекращены, поскольку они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики.
Подробности в материале: В Бурятии бушует 19 лесных пожаров, из них 6 не тушатся
По состоянию на 00:00 29 июля в России за истекшие сутки ликвидирован 51 лесной пожар, общая площадь отвоеванных у огня территорий составила 13,4 тысячи гектаров.
Наибольшее количество лесных пожаров по-прежнему остается на территории Иркутской области, там лесозащитники боролись с 50 огневыми очагами. За сутки в области площадь пожаров возросла почти на 500 га.
Читайте подробнее: За сутки в России потушено более 13 тыс. га горящих лесов
В Иркутской области 28 июля ликвидировано девять лесных пожаров общей площадью 4,9 тыс. га. Локализовано ещё 15 возгораний на территории 8,2 тыс. га. Между тем 84 лесных пожара на общей площади 522 тыс. га тушиться не будут.
«По 25 пожаров находится в Катангском и Мамско-Чуйском районах, 19 в Киренском, 12 в Бодайбинском, три в Казачинско-Ленском и один в Усть-Кутском районе», — отметили в правительстве области.
Читайте подробнее: Полмиллиона га леса горят в Приангарье, тушить их нецелесообразно
В Красноярском крае за последние сутки, 28 июля, площадь природных пожаров возросла на 38 тысяч гектаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано 94 лесных пожара общей площадью более 986 тысяч гектаров.
По данным регионального МЧС, днём ранее в регионе действовало 110 природных пожаров на общей площади 949 930 га. Так, 97 из них находились в зоне контроля — лес горел на крайне отдалённых и труднодоступных территориях на площади 941 306 га.
«За данными пожарами ведётся наблюдение и проводится контроль состояния», — отметили в чрезвычайном ведомстве.
Читайте подробнее: В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров
В Иркутской области, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 15 населённых пунктов в четырёх районах. Дым приносит от лесных пожаров в Якутии, Бурятии, а также четырёх районов Иркутской области.
«Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в Иркутской области осуществляют 37 стационарных пунктов и передвижные экологические лаборатории. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.
Читайте также: В Приангарье задымлены 15 населённых пунктов
В России по состоянию на 00:00 (мск) 29 июля действовало 110 лесных пожаров на площади 89 506 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 50 пожаров на землях лесного фонда на площади 62 988 га в Иркутской области и 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 22 678 га в Красноярском крае. Также возгорание на площади 1570 га действует на землях особо охраняемых природных территорий в красноярском заповеднике «Тунгусский». Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», в так называемой зоне контроля зарегистрировано 328 лесных пожаров на площади 2 731 541 га, в том числе 78 возгораний на площади 961 797 га в Красноярском крае и 84 на площади 554 098 га в Иркутской области. Таким образом, в Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га.
Читайте также: В Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га
В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 10,5 тыс. га, в том числе 16 очагов возгораний в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом министерстве лесного хозяйства. В то же время в регионе на утро 29 июля зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га.
Читайте также: Красноярские лесные пожары: потушили 10,5 тыс. га, горит — почти 1 млн га
В Бурятии вину за дым, появившийся в небе столицы республики Улан-Удэ, возложили на лесные пожары в Иркутской области и Якутии.
Чиновники уточнили, что на 28 июля на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 тыс. га, в Красноярском крае — 94 лесных пожара на общей площади 986 тыс. га, на территории Республики Якутия — 158 лесных пожаров на общей площади в более чем 1,1 млн га. В самой Бурятии огнём охвачены более 31 тыс. га леса.
Об этом: В Бурятии дым над столицей связали с пожарами в Якутии и Приангарье
В Томской области в минувшие выходные (27−28 июля) произошло три лесных пожара на общей площади 3,8 гектара. Огонь в течение первых суток потушили в Тимирязевском (одно возгорание) и Верхнекетском (два пожара) лесничествах.
Читайте также: В Томской области за два дня потушили три лесных пожара
В Якутию сегодня, 29 июля, прибудет воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Планируется, что самолёт-амфибия будет задействован для тушения лесных пожаров в труднодоступных и отдалённых районах. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.
Читайте подробнее: Самолёт-амфибия Бе-200 поможет тушить пожары в Якутии
Петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, опубликованную неделю назад, к 29 июля подписали 319 468 человек.
Читайте подробнее: Петицию за введение режима ЧС в Сибири подписали более 300 тысяч человек
Петиция за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров набрала сотни тысяч подписей, скриншот с сайта Сhange.org.
В Госдуме заявили о дефиците средств на тушение пожаров в Красноярском крае и призывают Минприроды разработать ФЦП.
«Для тушения пожара финансовые средства на сегодняшний день крайне недостаточны. Субсидии Рослесхоза составляют 250 миллионов рублей, 200 миллионов рублей выделяет правительство Красноярского края, и буквально недавно 160 миллионов выделено дополнительно Рослесхозом», — такие данные сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook.
Подробности в материале: В Госдуме заявили о нехватке средств на тушение пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае пожарами охвачено 950 тыс. га, в опасной зоне находятся три населенных пункта.
«На сегодняшний день пожарами охвачено 960 тысяч гектаров в крае. В тушении задействовано 609 человек плюс 400 человек из краевого МЧС, также 21 единица техники. Буквально вчера из Чебоксар переброшены дополнительно 85 человек», — сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook по итогам встречи с главой МЧС края Игорем Лисиным.
Читайте также: Три населенных пункта Красноярского края находятся в опасности
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на севере региона. Видео с комментарием Усса появилось сегодня, 29 июля, на странице красноярской телекомпании «Афонтово» в соцсети «ВКонтакте». В частности, по словам губернатора, пожары в так называемой зоне контроля — это «естественное природное явление».
Об этом: Масштабные пожары на севере Красноярского края: губернатор ждёт дождя
В настоящее время на территории России природными пожарами охвачено 2,3 млн гектаров леса. Это в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом журналистам в Красноярске заявил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Михаил Клинов.
«Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа, и Красноярского края», — приводит ТАСС слова главы ведомства.
Читайте подробнее: Рослесхоз заявил об отсутствии «кризиса» с лесными пожарами
Депутаты Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР направили главе правительства РФ Дмитрию Медведеву депутатский запрос, где просят рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в Сибирском федеральном округе и Якутии.
Об этом: Депутаты трех фракций Госдумы просят Медведева ввести режим ЧС в Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс на форуме «Бирюса-2019» 28 июля заявил о том, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Читайте об этом: Обычное природное явление: красноярский губернатор о лесных пожарах
В Алтайском крае с 30 июля по 4 августа ожидается аномально жаркая погода. Синоптики предупреждают, что в западных районах края с 27 по 31 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
Читайте также: Аномальная жара идёт в Алтайский край
Необходимо признать, что неутихающие лесные пожары в Сибири — это настоящее бедствие, причем не регионального, а национального масштаба. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор красноярской экологической организации «Плотина», член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александр Колотов.
Об этом: «Бедствие национального масштаба»: эколог о лесных пожарах в Сибири
На сегодняшний день наиболее сложная пожарная обстановка в Северном федеральном округе складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Здесь действует 94 и 137 пожаров соответственно. Такая информация была озвучена на сегодняшнем совещании, которое в формате видеоконференции 29 июля провёл полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Так, в период с 22 по 27 июля площадь пожаров в округе выросла более чем на 60%, до 1,5 млн гектаров. На территории восьми субъектов округа наблюдалось задымление и запах гари в атмосферном воздухе. По состоянию на утро 29 июля в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади, превышающей 1,6 млн га.
Об этом: Самая сложная ситуация с пожарами — в Красноярском крае и Иркутской области
В Якутии общая площадь лесных пожаров превышает 1,177 млн гектаров, из них на лесной площади — 1,044 млн га. Такие данные были озвучены сегодня, 29 июля, в ходе селекторного совещания в ситуационном центре МЧС России по Якутии, которое прошло под руководством первого заместителя министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна.
Так, по состоянию на 29 июля, на территории республики ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров общей площадью 929 гектаров, из них 10 лесных пожаров охватом 290 га локализовано. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда зарегистрировано 133 термоточки. Они расположены в 18 районах региона.
Читайте подробнее: Огнём в Якутии охвачено более 1 млн гектаров леса
В связи с пожарами в Сибири и Якутии лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на созыве чрезвычайного заседания правительства и на принятии срочных мер по ликвидации пожаров.
«Мы настаиваем на созыве чрезвычайного заседания правительства РФ и принятии экстренных мер по ликвидации лесных пожаров!» — отметил Зюганов.
Он назвал катастрофой происходящее в Сибири и Якутии.
Читайте также: В связи с пожарами Зюганов требует чрезвычайного заседания правительства
В Хакасии на землях лесного фонда республики с начала 2019 года зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 416,9 га. 22 возгорания ликвидировали в течение суток.
В Омске в связи задымлением из-за сибирских природных пожаров специалисты ежедневно наблюдают за состоянием атмосферного воздуха, выясняя, не загрязнён ли он продуктами горения. Мониторинг касается все округов Омска, пояснили в областном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отчитались, что 26, 27 и 28 июля превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Омске не выявлено.
Об этом: В Омске рассказали о состоянии воздуха после задымления
Жители Улан-Удэ жалуются на затянувшую город дымную пелену, затрудняющую дыхание. Горожане советуют в соцсетях надевать маски при выходе на улицу и не проветривать комнаты.
В Роспотребнадзоре провели исследование 20 проб атмосферного воздуха в городе.
«По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,78 ПДК, диоксиду азота — 0,18 ПДК, диоксиду серы — 0,2 ПДК, оксиду углерода — 0,7 ПДК», — отметили в управлении.
Об этом: Уланудэнцы жалуются на дым, Роспотребнадзор считает, что всё в норме
На сегодняшний день, 30 июля, в Красноярском крае действует 97 лесных пожаров. Огнём охвачена территория площадью 1 040 848 га. Ещё накануне площадь пожаров составляла почти на 122 тыс. га меньше (1 028 660 га), при этом количество действующих возгораний было больше (104). Такие данные ИА REGNUM предоставили в Лесопожарном центре.
За прошедшие сутки в крае было ликвидировано семь пожаров на площади свыше 105 тыс. га. При этом новых возгораний обнаружено не было.
Читайте подробнее: В Красноярском крае возросла площадь лесных пожаров
Большинство лесных пожаров в Красноярском крае действует в Эвенкии, основная часть — в так называемой зоне контроля. Напомним, власти имеют право не тушить такие пожары, если соответствующее решение примет специальная комиссия. Обоснование — возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, затраты на тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён.
Читайте подробнее: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
В центре Барнаула (Алтайский край) на заборе около строящегося краевого художественного музея на площади Октября появилось отчаянное послание, связанное с горящими сибирскими лесами.
«Тушите лес! Пожар съест всё! А дым — задушит!» — приводит послание неизвестных барнаульцев «Алтапресс».
Читайте подробнее: «Тушите лес! Пожар съест всё!»: отчаянное послание в центре Барнаула
В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.
Подробности в материале: Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил
В Красноярском крае и Иркутской области по состоянию на 00:00 (мск) 30 июля зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га.
Об этом: Площадь пожаров в Красноярском крае и Приангарье превысила 1,7 млн га
В Красноярском крае в 2019 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) приняла решение о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров, зафиксированных в зоне контроля. Прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 млрд рублей при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 млн рублей, утверждают в краевом минлесхозе.
Об этом: В красноярском минлесхозе обнародовали стоимость тушения пожаров-отказников
Житель Красноярска Николай Маркелов 30 июля провёл одиночный пикет возле здания мэрии. Мужчина стоял на виадуке через улицу Вейнбаума, держа плакат с надписью «Потушите пожары в Сибири!». Также он раздавал бесплатные медицинские маски.
Читайте также: Красноярец с татуировкой на лице вышел на пикет против пожаров в Сибири
Принято решение о выделении дополнительных ресурсов для ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на итоги рабочей встречи красноярского губернатора Александра Усса с первым замминистра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном, врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным, состоявшейся 30 июля.
Об этом: К тушению красноярских пожаров подключат дополнительные резервы МЧС
В Красноярский край, где бушуют лесные пожары, на помощь местным спасателям отправилась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хакасии.
Об этом: Лесные пожары: в Красноярский край отправились спасатели из Хакасии
В Госдуме настаивают на отмене приказа Минприроды, позволяющего отказаться от тушения пожаров в труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.
«Считаю необходимым срочно и в обязательном порядке отменить упомянутый приказ Минприроды. Кроме того, необходимо внести поправки в Лесной кодекс, направленные на профилактику лесных пожаров, и обязательно увеличить финансирование авиалесоохраны, всех лесных служб», — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).
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В Госдуме допускают, что лесными пожарами в Сибири пытаются скрыть незаконные рубки леса, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.
«Трудно не поверить мнению защитников леса о том, что лесными пожарами пытаются скрыть незаконные рубки леса, китайские лесопромышленники в сговоре с российскими чиновниками и черными лесорубами хищнически уничтожают тайгу Сибири и Дальнего Востока, а потом поджигают сучья и кору. Пожар всё спишет!» — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).
Читайте подробнее: Лесными пожарами в Сибири пытаются скрыть рубки для Китая — депутат Госдумы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего совещания с вице-премьерами поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах. Премьер-министр напомнил, что работа по борьбе с пожарами находится в компетенции региональных властей.
«Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — подчеркнул Медведев.
При этом председатель правительства отметил, что в борьбе с лесными пожарами регионы нуждаются в поддержке со стороны федерального центра.
Об этом: Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вновь стал повышаться. Если накануне, 29 июля, датчики независимого сервиса CityAir практически во всех районах города фиксировали три балла, то сегодня, 30 июля, показатель вырос до четырёх.
Ещё неделю назад этот показатель в Новосибирске был равен восьми. Такой уровень загрязнения воздуха фиксировался в городе на протяжении недели.
Подробности в материале: В Новосибирске вновь начал расти уровень загрязнения воздуха
Ситуация в Новосибирской области немного стабилизировалась, но жители региона продолжают следить за уровнем загрязнения воздуха. Напомним, что еще несколько дней назад регион накрывал смог от пожаров. Это фото сделано 26 июля в Барабинском районе. Ситуация на тот момент усугублялась тем, что в вечернее время к смогу прибавлялся густой туман.
1 августа Greenpeace передаст в администрацию президента РФ более 200 тыс. подписей под требованием предпринять срочные меры по текущей ситуации с лесными пожарами, сообщает пресс-служба организации.
Госдума в осеннюю сессию поставит перед Минприроды вопрос об изменении нормативного акта, позволяющего региональным властям отказываться от тушения пожаров на некоторых территориях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума осенью попросит Минприроды отменить нормы о «зонах нетушения»
Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус привела анализ ситуации вокруг лесных пожаров в ряде регионов Сибири компанией CityAir. Согласно указанным данным, накоплению загрязнений в воздухе над Западной Сибирью способствует область низкого давления. По прогнозам компании CityAir, большая часть воздушных масс, насыщенных вредными частицами, переместится и через несколько дней достигнет западного побережья США. Но меньшая часть устремится на юг и на следующей неделе может вновь вернуться в район Новосибирска. В августе леса продолжат гореть, а в начале сентября на севере выпадет снег и очередной сезон лесных пожаров в Северном полушарии подойдет к концу.
Подробности в материале: В Новосибирске рассказали, когда завершится сезон лесных пожаров в Сибири
В регионах ДФО и Сибири медведи заходят в населённые пункты — животные ищут спасения от огня. Жители выкладывают в соцсетях фото и видео с косолапыми беглецами.
Подробности в материале: Из горящих лесов Дальнего Востока и Сибири медведи выходят к людям
Более миллиона гектаров охвачено природными пожарами на территории Якутии, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 139 природных пожаров общей площадью 1 146 275,5 га», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас ведётся тушение 24 лесных пожаров в Якутске, а также в Вилюйском, Верхоянском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Хангаласском районах.
За минувшие сутки количество пожаров увеличилось на два очага. В тушении задействованы более 800 человек и 91 единица техники.
Читайте подробнее: Названа площадь лесных пожаров в Якутии
Петиция за введение режима ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, появившаяся в интернете больше недели назад, продолжает набирать подписи. К утру 31 июля её подписали 784 124 человека.
Подробности в материале: Петицию за введение режима ЧС в Сибири подписали почти 800 тыс. человек
Священнослужители Буддийской традиционной сангхи России попытаются призвать дождь для борьбы с лесными пожарами. Об этом ламы написали в соцсетях.
«Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары», — говорится в сообщении.
Кемеровские спасатели отправились в Красноярский край, чтобы помогать местным пожарным защищать населённые пункты от природных пожаров. В соседний регион отправились 50 человек, восемь единиц различной, в том числе специализированной и высокопроходимой, техники.
Помимо спасателей из Кемеровской области, в Красноярский край также выдвинулись специалисты МЧС России из Хакасии, другие регионы Сибири приведены в готовность.
Об этом: Кузбасские пожарные отправились защищать Красноярский край от огня
В связи со сложной лесопожарной обстановкой и обилием информации о пожарах и их последствиях в СМИ власти Красноярского края взялись «опровергать мифы» на эту тему. В частности, в краевом минлесхозе заявили: неверным является утверждение о том, что «нигде в мире нет столько пожаров, как в Красноярском крае».
Читайте подробнее: Лесные пожары: власти сравнили Красноярский край с Канадой
Самолёты МЧС России приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края. По данным краевого минлесхоза, первый вылет — в Богучанский район — совершил самолёт Бе-200. На кромку лесного пожара сделано три слива воды. Сразу после этого для локализации очага выдвинулись группы лесных огнеборцев.
Об этом: Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС
В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 31 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га — данные ФБУ «Авиалесоохрана».
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В Бурятии дымом затянуло 11 центральных районов республики, а также столицу — Улан-Удэ. Дымная пелена также начала мешать борьбе с пожарами.
«В связи с сильным задымлением затруднено выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах», — добавили в ведомстве.
Подробности в материале: 11 районов Бурятии оказались во власти дыма
Ситуация с лесными пожарами, а также работы по их тушению в Якутии находятся на личном контроле губернатора региона Айсена Николаева.
«Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике, — написал глава Якутии в Instagram. — Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем».
В настоящее время борьбу с огнём ведут 790 человек и 84 единицы техники. Специалистам поддержку с неба обеспечивает прибывший из Хабаровского края самолёт-амфибия Бе-200. Он уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и проводит свою работу в Сунтарском районе.
Читайте подробнее: Глава Якутии выполнил поручение Медведева лично контролировать пожары
Площадь пожаров в Иркутской области, которые власти отказываются тушить, за последнюю неделю выросла в два раза.
По данным Управления «Авиалесоохрана», на 31 июля в регионе насчитывалось 76 пожаров на площади 638 тыс. га. При этом на 24 июля здесь действовал 41 пожар на общей площади 339 тыс. га.
Подробности в материале: В Приангарье за неделю удвоилась площадь пожаров, которые не будут тушить
Самолет Бе-200 МЧС РФ совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает 31 июля региональный минлесхоз.
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В Красноярск вечером 30 июля прибыла аэромобильная группировка из Кемеровской области и Хакасии. Колонна состояла из 15 единиц специализированной и высокопроходимой техники и более 100 спасателей и пожарных. Специалисты из Хакасии и Кузбасса помогут региону защитить населённые пункты от лесных пожаров.
Читайте также: Лесные пожары: в Красноярский край прибыли спасатели из Хакасии и Кузбасса
В Красноярский край, объятый лесными пожарами, прибыла аэромобильная группировка из Кемеровской области и Республики Хакасия.
Фото: 24.mchs.gov.ru
В Минздраве РФ рекомендовали людям, которые проживают в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров, обращать особое внимание на профилактические меры, чтобы предупредить отравления продуктами горения, а также с большей долей вероятности избежать обострения хронических заболеваний.
Так, в ведомстве советуют в дома и на работе использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, чаще проводить влажную уборку, а в случае усиления запаха дыма носить защитные маски. Также гражданам рекомендуют исключить курение и употребление спиртных напитков. А вот жидкости стоит пить побольше — два-три литра в день, но налегать не на газированные напитки, а на минеральную воду и соки.
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В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 11 лесных пожаров в пяти районах на общей площади более 7 тыс. га, в том числе пять очагов возгораний в зоне контроля.
Читайте подробнее: В Красноярском крае лесные пожары тушат порядка 800 человек
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Красноярске приняла участие в выездном совещании по лесным пожарам.
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Время упущено, теперь уже необходимо бросать все силы на борьбу с огнём, а в будущем — безотлагательно менять регламент и документальную базу в соответствии с реальной жизнью, прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Центра изучения кризисного общества Роман Колесников.
Читу накрыл смог. Горожане предполагают, что запах гари пришёл из Бурятии или Иркутской области.
Как пишет «Байкал 24», смог смешался с туманом и висит над городом.
Изданию «ZAB.RU» в пресс-службе минприроды Забайкалья уточнили, что до Читы дошёл дым от лесных пожаров в соседних регионах.
Отметим, что, по данным федерального агентства лесного хозяйства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России. Режим ЧС введен в четырёх субъектах страны: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Бурятии, в одном муниципальном районе Якутии.
Об этом: До Читы дошёл дым от лесных пожаров в сибирских регионах
По данным на 31 июля в России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, достигла почти 2,9 млн га. Так, больше всего территорий пожарами охвачено в Якутии. Здесь лес горит на площади свыше 1,144 млн га. На сегодняшний день в республике действует 115 пожаров.
В Красноярском крае зафиксировано 62 пожара на площади более 1 млн га. На третьем месте по количеству возгораний — Иркутская область. Здесь полыхают 76 пожаров на площади 628 977 га.
Ещё свыше 41 тыс. га горит в Бурятии, почти 17,7 тыс. га — в Забайкальском крае, около 7,5 тыс. га — в хабаровском крае и три пожара на площади 390 га действуют в Амурской области.
Подробности в материале: Почти три млн га в России охвачено лесными пожарами
В связи с пожарами депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил правительству РФ ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос над введением режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля. По словам парламентария, соответствующее письмо направлено им в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Учитывая динамику (буквально за несколько дней площадь пожаров выросла на миллион га), угрозу жизни и здоровью людей, масштабы пожаров и распространения смога, считаю, что правительственная комиссия по ЧС должна рассмотреть вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и точно ввести ЧС межрегионального характера. Отдельно отмечу, что при ЧС федерального масштаба контроль и управление ситуацией на себя берет федеральный центр», — заявил Щапов.
Об этом: В Госдуме просят Медведева ввести федеральный ЧС из-за пожаров
Смог от лесных пожаров в Сибири не дойдет до Москвы в связи с большим расстоянием, заявил 31 июля начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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В Госдуме 5 августа пройдет совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».
Планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, предпринимаемые регионами профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы.
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Дым от лесных пожаров Сибири добрался до столицы Монголии. Появление дыма в северных районах и Улан-Баторе связано с лесными пожарами в Сибири, сообщили в агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии.
Читайте также: Дым лесных пожаров Сибири накрыл Улан-Батор
Дым лесных пожаров Сибири дошел до столицы Монголии. Местные власти советуют жителям Улан-Батора сократить время пребывания на улице.
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Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации подключатся к тушению пожаров в Сибири. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
Путин распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области, сообщается на официальном сайте Кремля.
Подробности в материале: Владимир Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Руководители четырех фракций Госдумы подписали обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами, а также создать рабочую группы по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Принимаемые правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по урегулированию текущей ситуации являются недостаточными», — говорится в обращении.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны России направить группировку в Красноярский край для тушения масштабных лесных пожаров.
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Законопроект, позволяющий нивелировать последствия приказа Минприроды по возможности отказа от тушения лесных пожаров, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.
«Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров, в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен», — прописано в тексте законопроекта.
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В Госдуме предлагают обязать арендаторов лесных участков страховать от пожара. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Одно из наших давних предложений — обязать арендаторов лесных участков страховать свои территории от пожаров. Сегодня «частники» не заботятся о безопасности, их интересует только прибыль», — отметил Миронов.
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Артист Максим Галкин раскритиковал пользователей соцсетей, обратившись к ним через видеоролик, опубликованный в его аккаунте в Instagram 30 июля.
Галкин просит обратить внимание пользователей на проблему экологии в стране, вместо того чтобы массово высказываться с критикой действий властей. «Вы сами выбирали чиновников, и они такие же люди, как и вы», — отмечает артист.
Читайте также: Максим Галкин раскритиковал пользователей соцсетей за реакцию на пожары
В Красноярский край для борьбы с лесными пожарами будут направлены 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолетов, сообщает 31 июля пресс-служба Минобороны РФ.
По информации военных, все указанные вертолёты и самолёты оборудованы устройствами для сброса воды. Вся техника будет отправлена в Красноярский край в ближайшие часы.
Все экипажи проходили спецподготовку и имеют опыт выполнения задач по тушению природных пожаров в различных регионах России.
Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает 31 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Уточняется, что воздушная машина будет направлена на ликвидацию очагов пожаров на территории Байкало-Ленского заповедника.
Стоит отметить, что самолёт-амфибия Бе-200 обладает уникальным свойством набирать воду из природных водоёмов глубиной от трёх метров. В восемь баков в нижней части фюзеляжа самолёт за 14 секунд набирает 12 тонн воды, чтобы затем сбросить их на очаг возгорания.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел в Красноярске экстренное совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.
Читайте также: Медведев провел совещание в Красноярске по вопросу тушения лесных пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что для тушения природных пожаров в так называемой зоне контроля на севере края нужно создавать специальный лесопожарный центр.
Об этом: Губернатор Усс: Нужно создать специальный лесопожарный центр на севере края
Ситуация с угрозой лесных пожаров в Российской Федерации с каждым годом будет только ухудшаться из-за глобальных климатических изменений. Об этом заявил журналистам после совещания в Красноярске руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.
Об этом: Росгидромет: ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске заявил, что дополнительные средства из резервного фонда правительства будут выделены на усиление работы МЧС и Минобороны России по тушению лесных пожаров в Сибири.
Читайте подробнее: Медведев согласился выделить дополнительные средства на тушение пожаров
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Об этом: Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров