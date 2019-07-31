Из года в год Сибирский федеральный округ с весны и по осень страдает от лесных пожаров. Не стал исключением и летний сезон 2019 года. Самая сложная ситуация в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Общая площадь возгораний в этих регионах, по данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 24 июля достигла 1,3 млн га.

Но жители не только этих регионов страдают от задымления из-за лесных пожаров. По данным МЧС, о дымке с запахом гари сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Ситуация усугубляется тем, что в Красноярском крае и Иркутской области действуют так называемые пожары-«отказники». Власти имеют право их не тушить, если специальная комиссия решит, что эти возгорания не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики, а предполагаемые затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. Площадь пожаров-«отказников» в Приангарье и Красноярском крае уже в июле превышала 1 млн га.

24.mchs.gov.ru
Лесной пожар. Красноярский край
09:38 24.07.2019

По информации министерства лесного хозяйства Красноярского края, на утро 24 июля в регионе зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. В том числе в зоне контроля на труднодоступных и удалённых территориях действуют 108 пожаров на площади 838,6 тыс. га. Это пожары-«отказники», однако по трём пожарам краевая КЧС приняла решение о необходимости тушения.

За прошедшие сутки в крае потушили 24 лесных пожара в Абанском и Эвенкийском районах на площади более 4,9 тыс. га, в том числе 23 очага — в зоне контроля.

Подробнее: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приблизилась к 850 тыс. га

09:41 24.07.2019

Лесной пожар

09:41 24.07.2019

К 24 июля масштаб огненного бедствия, постигшего Иркутскую область, вырос до 458 732,5 га.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров увеличилось на 187 случаев», — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.

Причём так называемых пожаров-«отказников» в регионе сейчас насчитывается более 40. Из экономической нецелесообразности решено не тушить лесную территорию размером более 300 тыс. га. Из-за этого, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 114 населённых пунктов, расположенных в семи районах области.

Об этом: Мы словно в блокаде: жители Приангарья задыхаются из-за пожаров-отказников

09:44 24.07.2019

Жители Красноярска жалуются на сильное задымление от лесных пожаров примерно с середины июля.

«Дышать невозможно. Голова кругом, аж до тошноты. И в горле першит», — сообщил ранее подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

Читайте об этом: «Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться

09:46 24.07.2019

Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх крупнейших городах Кемеровской области — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске — действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или так называемого «чёрного неба». Как напоминают власти региона, в рамках этого режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Подробнее: Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх городах Кузбасса — «чёрное небо»

09:48 24.07.2019

23 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё два-три дня. По данным ведомства, восточный ветер распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, охваченного природными пожарами. Улучшение наступит при изменении направления ветра.

В Новосибирской области, по данным ведомства, случаев ухудшения самочувствия жителей в связи с задымлением не зарегистрировано.

Метеорологи рассчитали, что антициклон 26−27 июля сместится восточнее на территорию Красноярского края. Направление ветра должно смениться, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится.

Читайте также: МЧС: дымка над Западной Сибирью сохранится ещё два-три дня

09:51 24.07.2019

Смог в Красноярске

09:55 24.07.2019

Ситуация с лесными пожарами на территории Красноярского края находится на контроле МЧС, сообщили в региональном главке ведомства. Руководство ГУ МЧС по краю «уделяет внимание лесным пожарам», действующим в 20-километровой зоне в Эвенкии (север Красноярского края). Большая часть из них находится в зоне контроля. «На особом контроле» — лесной пожар вблизи поселка Куюмба, который 23 июля находился в 4,5 км от населённого пункта.

«Угрозы распространения огня в сторону населённого пункта нет. Пожар носит низовой характер и тушится по кромке силами наземной группировки (патрульно-маневренная группа). Вокруг населённого пункта произведена опашка (минерализованные полосы)», — заверили в МЧС.

Подробности: В Красноярском крае огонь лесных пожаров подошёл к северному посёлку

10:04 24.07.2019

Из-за красноярских пожаров ввели режим «чёрного неба» (объявили о неблагоприятных метеоусловиях) в трёх крупнейших городах Кемеровской области — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В рамках этого режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу. А в Красноярске, страдающем от сильного задымления, режим «чёрного неба» не вводят.

Ранее власти края заявили, что «пока нет оснований для введения ограничений»:

«Режим неблагоприятных метеоусловий вводится либо в случае штиля, либо в случае повышенных выбросов на каком-либо предприятии — сейчас нет ни того, ни другого обстоятельства».

Между тем эколог Александр Колотов убеждён, что в тех условиях, в которых оказался Красноярск из-за дыма лесных пожаров, объявление режима «чёрного неба» было бы совершенно оправданным.

«Если действующие нормативы не позволяют объявить НМУ в такой ситуации, то нужно менять нормативы, а не рассказывать о безопасности постоянного пребывания в дыму пожарищ», — сказал Александр Колотов.

Об этом: Почему в задыхающемся Красноярске не объявили режим «чёрного неба»?

10:06 24.07.2019

Пожароопасная обстановка в терпящий бедствие от наводнения Иркутской области остаётся самой проблемной в России. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», если всего по состоянию на 24 июля в РФ действует 170 лесных пожаров на площади 172 756 га, то на земли лесного фонда Приангарья пришёлся 71 пожар. Площадь возгораний составила 119 524 га.

Даже в соседнем Красноярском крае масштаб лесных возгораний сейчас не такой большой. Там действует 60 лесных пожаров на площади 49 891 га. Третье место в этом горящем рейтинге занимает Бурятия (четыре пожара на площади 943 га). Но это далеко не все возгорания. Многие попали в разряд так называемых пожаров-отказников, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности». Только в Иркутской области такие очаги 24 июля бушуют на территории в более 300 тысяч гектаров.

Читайте также: Иркутская область вновь вышла в лидеры по лесным пожарам в РФ

10:08 24.07.2019

Стоит напомнить, что, по данным Счётной палаты Красноярского края, по итогам пожароопасного сезона-2018 в регионе было зафиксировано 1639 лесных пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Аудиторы сделали вывод, что это свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Размер ущерба лесному фонду достиг более 4 млрд рублей, увеличившись на 1 млрд.

Читайте также: Красноярский край: пожары уничтожили 1,6 млн га леса и репутацию чиновников

10:12 24.07.2019

Из-за действующих в Сибири природных пожаров в ряде регионов округа сохраняется задымлённость. В число таких регионов попала и Омская область. Сотрудники регионального МЧС в связи со сложившейся ситуацией рекомендуют жителям Омской области соблюдать меры личной безопасности.

Об этом: Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с задымлением

10:20 24.07.2019

В мэрии Новосибирска заявили, что угрозы для жителей города в связи с задымлением нет, однако посоветовали соблюдать меры безопасности, в том числе, по возможности, минимизировать время пребывания на открытом воздухе.

Читайте также: Мэрия Новосибирска сделала заявление по поводу дымки в городе

10:23 24.07.2019

Жители Алтайского края, как и многие другие в Сибири, уже не первый день страдают от «чёрного неба», которое спровоцировали масштабные природные пожары в соседних территориях. И так же, как и другие граждане России, недоумевают, какая такая «экономическая нецелесообразность» не позволяет начать тушить очаги, находящиеся в труднодоступных районах. К примеру, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на своей странице в Facebook иронично заметил:

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Читайте подробнее: Алтайский общественник: «Экономически выгоднее травить людей дымом?»

10:30 24.07.2019

В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири. Разместила петицию, адресованную правительству, президенту РФ, Минздраву, Минлесхозу, МЧС и Минсельхозу, Ольга Козулина. Она пишет, что из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области гарь распространяется на соседние регионы Сибири, а «дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края».

«В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС», — говорится в петиции, под которой к утру 24 июля свои подписи оставили 42 037 человек.

«Трудно дышать»: десятки тысяч человек требуют ввести режим ЧС в Сибири

10:36 24.07.2019

По данным научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», дистанционное зондирование Земли свидетельствует о том, что на территории Красноярского края и Иркутской области наблюдается огромное количество точек вероятного возгорания. На сайте исследователей опубликованы впечатляющие снимки распространения смога по территориям Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«Действующие на территории Восточной Сибири лесные пожары преимущественно располагаются в удалённых и труднодоступных местах и не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, а удалённость расположения затрудняет проведение мероприятий по тушению пожаров», — отмечают учёные.

Читайте также: Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров

Читайте также: Опубликованы впечатляющие космические снимки сибирских пожаров

10:53 24.07.2019

Хакасия — один из сибирских регионов, в котором наблюдается задымление из-за действующих масштабных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Среднесибирское управление гидрометцентра обнародовало результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в городах Хакасии — Абакане, Саяногорске и Черногорске. По информации республиканского минприроды, по последним данным, концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов. Стандартный уровень загрязнения воздуха классифицируется как низкий.

Об этом: В Хакасии отчитались о низком уровне загрязнения воздуха

10:57 24.07.2019

На фоне информации ФБУ «Авиалесоохрана» о том, что по состоянию на 24 июля на землях лесного фонда Иркутской области действует 71 пожар на площади 119 524 га, усилия по тушению природных очагов возгорания выглядят весьма скромно. За последние сутки в Приангарье ликвидировано всего три пожара. Причём площадь потушенных лесных пожаров составила чуть более 6 тысяч гектаров. Такие данные приводит официальный сайт региона.

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И это при том, что в Иркутской области решено не тушить 41 возгорание на территории в 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом) по причине «экономической нецелесообразности».

Об этом: В Иркутской области из десятков бушующих пожаров потушили всего три

11:19 24.07.2019

На 24 июля 2019 года в России зафиксировано более 400 возгораний в лесах общей площадью свыше 1,6 млн га, такие данные приводит правительство Иркутской области, где сегодня «из экономической нецелесообразности» не будут тушить более 300 тысяч гектаров леса. Хотя жители более 100 населённых пунктов, расположенных в северных районах Приангарья, умоляют спасателей помочь задыхающимся от дыма.

Читайте также: Мы словно в блокаде: жители Приангарья задыхаются из-за пожаров-отказников

Но, судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, местные власти больше предпочитают говорить о проблемах в других регионах. В частности, иркутские чиновники информируют о том, что сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 740 тыс. га, а также в Якутии (там огнем охвачено более 500 тыс. га).

Читайте подробнее: Власти Приангарья пытаются дезавуировать реальную ситуацию с пожарами?

11:22 24.07.2019

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии, отмечается на официальном сайте Приангарья. Но при этом в информации нет ни слова о том, что Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам в России и что из десятков бушующих пожаров только три потушены.

Читайте также: В Иркутской области из десятков бушующих в лесах пожаров потушили всего три

Читайте также: Иркутская область вновь вышла в лидеры по лесным пожарам в РФ

11:27 24.07.2019

Помимо того, что в Омской области зафиксировано задымление от лесных пожаров, действующих в других регионах Сибири, в Омске выявили предприятие, травившее горожан. Сотрудники СОБРа взяли штурмом этот завод.

Об этом: В Омске СОБР взял штурмом предприятие, травившее горожан

11:40 24.07.2019

Спецназ. Штурм

11:43 24.07.2019

В Госдуме предлагают отправить на борьбу с лесными пожарами в Сибирь депутатов, членов Совфеда, правительство и президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«У меня есть просто одно конкретное реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, правительство РФ и во главе с президентом отправить в Восточную Сибирь, одеть в огнезащитные костюмы и бороться с огнем», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам перед пленарным заседанием.

Читайте также: На тушение пожаров в Сибирь предлагают отправить Путина и правительство

11:45 24.07.2019

Жители Алтайского края — одной из сибирских территорий, где сейчас ощущают шлейф от иркутских и красноярских массовых природных пожаров, весьма иронично относятся к успокоительным речам ответственных лиц, заявляющих о безвредности накрывшей регион дымки.

К примеру, о том, что алтайские специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с нависшей над краем дымкой, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Германа Балаганского. По его словам, обращений в отделение с признаками отравления не было:

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Но вслед за алтайским общественником Константином Емешиным публичную оценку таким заявлениям дала и алтайская журналистка Ольга Найдёнова.

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Фото Ольги Найдёновой

Читайте подробнее: Жители Алтайского края иронично относятся к сообщениям о безвредности дыма

11:46 24.07.2019

Напомним, вот уже почти неделю жители многих сибирских регионов вынуждены жить в условиях режима «чёрного неба». По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии» Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской,Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

Читайте также: Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров

Читайте также:Алтайский общественник: «Экономически выгоднее травить людей дымом?»

Но в наиболее сложной ситуации находятся сейчас жители Красноярского края и Иркутской области. В ответ на многочисленные просьбы начать тушить «экономически необоснованные» пожары пострадавшим рекомендуют применять маски и меньше курить.

Читайте также: «Трудно дышать»: десятки тысяч человек требуют ввести режим ЧС в Сибири

Читайте также: Мы словно в блокаде: жители Приангарья задыхаются из-за пожаров-отказников

11:50 24.07.2019

В Госдуме раскритиковали рекомендации МЧС для жителей регионов, где полыхают лесные пожары, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Обостряются все заболевания, и рекомендации МЧС, которые сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заделать окна, они тоже никаких существенных результатов не принесут. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам.

Читайте подробнее: Ганзя: В «черное небо» Сибири мокрыми тряпками на окнах от гари не спастись

12:00 24.07.2019

В Госдуме потрясены соотношением огромной площади лесных пожаров и борцов с огнем, включая технику, и винят действующий Лесной кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«На сегодняшний день горит 1,3 млн га леса, за последние сутки на 300 тыс. га увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим «черного неба» объявлен в ряде регионов… Сегодня в Красноярском крае горит 845 тыс. га леса, в Иркутске — 448 тыс. га леса, Якутия — 506 тыс. га», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Читайте подробнее: До чего довели страну: в Госдуме потрясены лесными пожарами в Сибири

12:13 24.07.2019

Сотни тысяч гектаров полыхающих лесов и степей в Иркутской области, которые стараниями чиновников попали в разряд «закрытых», наконец-то стали объектом пристального внимания Рослесхоза. Подробности с пресс-конференции, которую сегодня, 24 июля, провёл советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, сообщает официальный сайт Приангарья.

Агафонов, оказывается, не может назвать точное число пожаров в Приангарье.

«Площади указаны большие. Но спутник может видеть только инфракрасное излучение, гореть может подстилка, может подгорать лес, тепловые массы поднимаются вверх, есть движение. То есть спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Так что данные расходятся. Объективно можно говорить, когда спутник высокого разрешения пролетает и смотрит, что сгорело, лесники проходят и определяют границы», — сказал Агафонов.

Читайте подробнее: В Россельхозе не знают, сколько точно пожаров действует в Приангарье

12:17 24.07.2019

Советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, судя по официальному сообщению сайта Иркутской области, уповает на то, что с проблемой массовых природных пожаров, общая площадь которых уже превысила 300 тысяч гектаров, поможет справиться стихия:

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О привлечении дополнительных «сил и средств» на борьбу с лесными пожарами заговорили только сегодня, 24 июля, когда площадь возгораний, которые не будут потушены, только за последние сутки увеличилась с 252 034 до более 300 тысяч га.

Читайте также: Алтайский общественник: «Экономически выгоднее травить людей дымом?»

12:26 24.07.2019

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что ситуация с лесными пожарами в регионе на сегодняшний день не является критичной.

«Сегодня ситуация с пожарами действительно острая, но она вполне контролируемая и не является критичной. В крае действует большая группировка огнеборцев, куда входят около 1000 человек из краевых и федеральных организаций, авиапожарные из соседних регионов — Иркутска, Тывы, арендаторы лесных участков», — сказал губернатор во время визита в Богучанский район. Его цитата приводится 24 июля на сайте краевого правительства.

Подробности в материале: Красноярский губернатор не считает критичной ситуацию с пожарами в крае

12:31 24.07.2019

Челябинск и область могло накрыть дымом от пожаров, бушующих в Сибири. Такого варианта не исключили в областном министерстве экологии.

Подробности в материале: Дым сибирских лесных пожаров добрался до Урала?

12:33 24.07.2019

Ветер продолжает сносить разносить по территории сибирских территорий дым от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, обстановка в регионе пока существенно не изменилась.

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В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.

Об этом: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров