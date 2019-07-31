12:59 24.07.2019

Вот уже неделю жители Алтайского края в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. В Барнауле, по свидетельствам очевидцев, стало трудно дышать. Сегодня, 24 июля, с столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил.

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Своё отношение к происходящему многие высказывают в социальных сетях. В частности, алтайский фотограф Евгений Джазатор на своей странице в Facebook написал:

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На фото с камер наружного наблюдения, сделанных сегодня, 24 июля, представлены: Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург.

Судя по фотографиям, опубликованным сегодня, 24 июля, на канале « Б. АУЛ », как минимум девять крупнейших городов Сибири и Урала сегодня заволокло «молочной» дымкой природных пожаров, бушующих сейчас на территории России, пережат корреспондент ИА REGNUM.

Но тяжелее всего сейчас тем, кто находится в непосредственной близости от бушующих пожаров. Иркутским спасателям, к примеру, поступают десятки сообщений с жалобами на сильнейшую задымлённость. Однако более 300 тысяч горящих лесных гектаров Приангарья потушены не будут «из экономической нецелесообразности». Аналогичная ситуация складывается в соседнем Красноярском крае .

Ранее сообщалось, что жители Барнаула, к примеру, в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. По свидетельствам очевидцев, сегодня, 24 июля, в городе стало трудно дышать: в столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил.

Напомним, ранее специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии « Планета » сообщили, что дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской , Томской , Кемеровской областей , Хакасии, Алтайского края и восточных регионов Югры.

Горящая Сибирь из космоса (съёмка со спутника от NASA)

Об этом: Обнародованы результаты исследования воздуха в задымлённом Красноярске

Как сообщили в ведомстве, на 10:00 (местное время) 24 июля в воздухе превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода не зарегистрировано. В то же время содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив в два раза, РМ10 — в 1,1 раза.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало результаты мониторинга содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноярска в связи с задымлённостью, возникшей из-за действующих в регионе лесных пожаров.

«Он (смог) содержит много тяжелых металлов, вредных примесей. Поэтому любой человек может негативно отреагировать», — сообщила пульмонолог.

Главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова посоветовала жителям области уехать на некоторое время туда, где нет смога. По словам пульмонолога, как передает « КП Кемерово », пришедший в регион из Красноярского края смог отрицательно сказывается на организме человека. Плохо может стать любому человеку, но особенно рискуют люди с заболеваниями дыхательных путей.

Однако эта информация противерочит данным сайта Алтайского ЦГМС , где сказано, что 23−24 июля — в среднем, по районам города наблюдается повышенный уровень загрязнения по взвешенным веществам.

Роспотребнадзор проверил воздух в Барнауле и бодро отчитался: «по результатам проведенного лабораторного исследования пробы атмосферного воздуха г. Барнаула соответствуют установленным нормативам. Превышения загрязняющих веществ в атмосфере г. Барнаула не зарегистрировано». Информацию цитирует телеканал « Катунь-24 ».

«Вы что детям-то оставите с таким отношением к собственной природе? Выжженную землю и все…» — задаёт чиновникам вопрос подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», считающий, что пожары «давно пора самолётами тушить».

В Красноярском крае продолжают действовать масштабные лесные пожары. В регионе, в том числе в городе Красноярске, из-за пожаров держится смог с запахом гари. Эту ситуацию красноярцы обсуждают в соцсетях.

В Перми 24 июля зафиксированы массовые жалобы на химический запах в воздухе. По данным ГУ МЧС по Прикамью? превышения вредных веществ в атмосфере и ЧП на промобъектах не обнаружено. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, появление дымки и запаха гари в воздухе связано с поступлением на Урал воздушной массы из Западной Сибири. Дым от лесных сибирских пожаров достиг Урала, но с изменением направления ветра 25 июля дымка от сибирских пожаров должна уйти с территории Пермского края.

«Вид из окна пер. Энергетиков? 6 — что это? загазованность или дымка? Или все вместе?» — задаётся вопросом участник группы « Наш Челябинск » в «ВК».

Об этом: Северный ветер принёс смог в тюменские города

В регионе 24 июля зарегистрировано одно природное возгорание на площади 0,7 гектара. Дым идёт с ветрами из Красноярского края. По данным МЧС России, там на 24 июля действует 124 пожара на общей площади 750 тыс. га.

Некоторые города Тюменской области окутал смог. По данным Росгидромета, на территории региона 24 июля преобладает северный ветер, который принёс дым и пепел из сибирских областей, где бушуют лесные пожары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем, утверждают в региональном правительстве. Возгорания в лесах тушат более 400 человек, в том числе из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 30 единиц техники, в том числе авиационной.

«Это все, что нам достается от солнца. Который день. Можно будет в пример детям на уроках биологии приводить это лето», — отметила алтайский волонтёр Екатерина Юркина.

Жители Барнаула уже больше недели живут без солнца, по утрам в белой дымке сибирских пожаров видно лишь его очертание.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, проведя оперативное совещание по ситуации с лесными пожарами и экологической обстановке в регионе, рекомендовал красноярским предприятиям добровольно ограничить выбросы в период задымления.

Так, если на утро 24 июля в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 25 июля — на это же число очагов пришлось уже 379 181 га полыхающей площади. Горят 355 705 га лесных территорий Приангарья.

Иркутские власти обнародовали данные о ситуации с лесными пожарами на утро 25 июля, из которых следует, что в регионе по-прежнему горят десятки тысяч гектаров леса, которые не будут потушены из-за «экономической целесообразности».

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Но если посмотреть данные ФБУ «Авиалесоохрана» , совершенно очевидно, что речь идёт о сибирских и части дальневосточных территорий. Также не сообщается, что именно Приангарье уже который день выходить на первое место по лесным пожарам в России.

Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.

Тем временем жители Сибири, задыхающиеся от вредных примесей и гари, шлейф от которых распространился уже до Урала, подписываются под петицией с требованием ввести режим ЧС из-за пожаров. По данным на утро 25 июля, за два дня существования петиции её подписали более 52 тысяч человек.

Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе К иренске . Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза .

В зону задымления попали 33 населенных пункта, расположенные в пяти районах области. В частности, жалобы на задымление поступали от жителей населенных пунктов Подволошино , Непа , Преображенка , Оськино , Крема (Катангский район).

ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало данные о задымлённости территорий и масштабах природных пожаров в Приангарье на утро 25 июля. По состоянию на 7:00 в регионе действуют 115 природных пожаров на площади 499 443 га .

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к исполняющему обязанности начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сергею Сережкину с просьбой рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске. В случае введения так называемого режима «чёрного неба», воздействие городских предприятий на окружающую среду должно быть максимально снижено, что было бы весьма кстати в условиях задымления из-за действующих в регионе лесных пожаров.

Подробности в материале: В Хакасии с начала года произошло 23 лесных пожара

С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 416,9 га, из них 395,4 га — лесная площадь. За аналогичный период 2018 года произошло 33 пожара на площади 505,7 га.

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на общей площади более 170 га — в Кежемском и Эвенкийском районах, в том числе пять очагов в зоне контроля. При этом на утро 25 июля в крае зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.

Подробности в материале: В Сибири и Приморье горит более 2 млн га леса, который не будет потушен

Иркутская область находится на третьем месте (41 пожар на площади 379 181 га). Далее следуют: Бурятия (три пожара на площади 44 105 га) и Забайкальский край (16 пожаров на площади 20 319 га).

Больше всего пожаров-отказников (84 пожара на площади 882 166 га) действует сейчас в Красноярском крае . На втором месте этого горящего рейтинга находится Якутия (112 пожаров на площади 784 044 га).

По состоянию на утро 25 июля 2019 года в Сибири и на Дальнем востоке действуют 256 лесных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров , которые не будут потушены по причине «экономической нецелесообразности». Об этом свидетельствуют данные сайта ФБУ «Авиалесоохрана» .

Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе К иренске (Иркутская область). Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза .

Это, в частности, 74 пожара площадью 120 262 га на землях лесного фонда Иркутской области, 50 пожаров размером 24 178 га на землях лесного фонда Красноярского края и шесть пожаров размером 992 га на землях лесного фонда Бурятии.

Всего по состоянию на 00:00 мск 25 июля 2019 года на территории России действовало 162 лесных пожара на площади 147 168 га, по которым проводились работы по активному тушению. Таковы данные ФБУ «Авиалесоохрана» .

Своё воззвание с призывом ко всем сибирским регионам выступить с совместным обращением к федеральным органам власти о введении режима ЧС и принятии безотлагательных мер для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири он разместил на своей странице в Facebook .

Масштаб природных пожаров, бушующих сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке, превысил уже два миллиона гектаров. Но, несмотря на многочисленные сигналы бедствия от задыхающихся от дыма граждан, горящий лес так и не будет потушен на совершенно законных основаниях — «нет экономической целесообразности». В связи с этим депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявил о необходимости «заставить федеральную власть «заметить» проблему и бросить все силы на ее решение», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Алтайский край, который, как и многие другие территории, накрыло шлейфом природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, весьма тяжело переживает данную неблагоприятную ситуацию. Как сообщают « Вести-Алтай » со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, в основном жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.

Подробности в материале: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га

В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.

Напомним, 25 июля, как и сегодня, 26 июля, в Сибири и на Дальнем Востоке действовало 256 труднодоступных лесных пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности. Только вот их площадь была меньше (2 109 815 га против сегодняшних 2 300 335 га). Между тем дымовые шлейфы от них достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской , Томской , Кемеровской областей , Алтайского края , Хакасии и восточных регионов Югры . Люди собрали сотни тысяч подписей под петицией с требованием ввести режим ЧС.

Больше всего так называемых пожаров-отказников находится сейчас в Якутии . Там насчитывается 108 возгораний на площади 942 123 га. Второе место в этом огненном рейтинге занимает Красноярский край (94 пожара на площади 903 613 га). Иркутская область не будет тушить 41 пожар на площади 422 885 га. Также в зоне контроля находятся два пожара площадью 26 098 га в Бурятии и 11 пожаров площадью 5 616 га в Забайкальском крае .

Обстановка с природными пожарами, действующими на территории Сибири и Дальнего востока, остаётся весьма напряжённой. Но особенно тревожит растущий объем лесных возгораний, которые не будут потушены. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана» , на 26 июля в России действует 256 таких очагов общей площадью 2 300 335 га.

Подробности в материале: В Сибири и на Дальнем Востоке не будут тушить более 2 млн га горящего леса

«Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 900 тыс. га. В Якутии огнем охвачено более 780 тыс. га», — информируют иркутские власти.

Власти Иркутской области, где площадь так называемых лесных «пожаров-отказников» превышает уже 400 тысяч гектаров, известили, что всего по состоянию на 26 июля в труднодоступных районах России действует 256 возгораний на площади 2,1 млн га. На практике это означает, что более двух миллионов гектаров горящего леса не будут тушить (за такими очагами, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется лишь «контроль»). К тому же, если посмотреть на сводки ФБУ «Авиалесоохрана» , то становится ясно, что речь идёт о пожарах на вполне конкретных территориях Сибири и Дальнего Востока: Красноярском крае , Иркутской области , Якутии и Бурятии .

Об этом: За сутки в охваченном огнём лесных пожаров Приангарье потушили три очага

За сутки 25 июля усилий 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны и 250 мобилизованных граждан хватило лишь на то, чтобы ликвидировать только три пожара в Иркутской области. Их общая площадь составила всего 1810 га. Тогда как накануне в Приангарье действовал 41 пожар-отказник на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом). Сегодня, 26 июля, площадь пожаров, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности, выросла до 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).

В Иркутской области, где действует режим ЧС из-за природных пожаров и наводнения, за последние сутки значительно увеличилась площадь возгораний, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности. Если накануне, 25 июля, в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 26 июля насчитывается уже 46 очагов на площади 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).

В правительстве Красноярского края 25 июля сообщили, что в тушении возгораний в лесах участвуют более 600 человек, в том числе специалисты из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 20 единиц техники.

В Новосибирске в Первомайском сквере 25 июля прошёл одиночный пикет в поддержку введения режима ЧС в Сибири. Девушка в противопылевой маске стояла с плакатом, на котором было написано: «В огне более 1 000 000 га. Почему не вводят режим ЧС?», передаёт « Тайга.инфо ».

Но дымовые шлейфы от этих возгораний дошли даже до Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.

Читайте также: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров

Напомним, сегодня, 25 июля общая площадь лесных пожаров, которые в Сибири и на Дальнем Востоке не собираются тушить по экономическим соображениям, превысила два миллиона гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

В Алтайском крае всё ещё видима задымлённость от масштабных природных пожаров, накрывших некоторые сибирские и дальневосточные территории. Как сообщает сегодня, 25 июля, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

Об этом: Жителям Хакасии рассказали о правилах безопасности при задымлении

Жители Хакасии продолжают жаловаться на задымление. Как сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, смог в Хакасии возник из-за лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области. При этом уровень загрязнённости воздуха в республике низкий, заверили в управлении, пообещав, что в ближайшие дни задымлённость будет снижаться из-за осадков и смены розы ветров.

Подробности в материале: В Госдуме настаивают на объявлении ЧС в Сибири в связи с пожарами

«В рамках действующего законодательства решаются эти вопросы. Нужно было, когда случилась эта ситуация — не сегодня и не вчера, — взять и инициировать», — указал он.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от политических манипуляций.

«Люди просят нас помочь ввести режим ЧС. Там дышать нечем. Протокольное поручение об этом», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

В Госдуме настаивают на введении режима чрезвычайной ситуации в регионах с горящими лесами, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

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В Новосибирской области, которая, как и некоторые другие регионы Сибири и Дальнего Востока, страдает от накрывшей территорию дымки масштабных природных пожаров, накануне, 24 июля, произошло две дорожных трагедии. Судя по снимках с места ЧП, косвенной причиной смертельных ДТП могла стать плохая видимость.

Он добавил, что в ближайшие недели потушить пожары не получится — горит более 2 млн гектаров лесов.

Шлейф дыма от сибирских пожаров добрался до Башкирии, отмечает эксперт постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Григорий Куксин .

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С 22 июля Омск страдал от накрывшей город дымки из-за лесных пожаров, действующих в других регионах Сибири. А сегодня, 25 июля, на столицу Омской области обрушился мощный ливень с градом.

По заявлению временно исполняющего должность заместителя министра лесного комплекса Степана Пересыпкина , которое цитирует губернаторская пресс-служба, в зоне затопления в Иркутской области не было зарегистрировано выходов хищников к людям; павших животных также не найдено.

Иркутская область не собирается отказываться от традиционного охотничьего сезона из-за постигшего регион мощнейшего наводнения и бушующих лесных пожаров: с 17 августа в регионе будет разрешена добыча степной дичи и боровой дичи.

Лесной пожар недалеко от эвенкийского посёлка Куюмба. Населённому пункту огонь не угрожает, заверили в МЧС.

Угроза низового пожара, действующего 24 июля в 5−7 км от населенного пункта Куюмба на севере Красноярского края, снята.

Вместе с тем в обзоре погодных условий Сибири также говорится о том, что малоподвижный циклонический вихрь, несмотря на свое заполнение, в ближайшие два дня продолжит вовлекать в свою циркуляцию не только массивы облачности, но и дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Этот шлейф распространился уже далеко на запад и юго-запад, способствуя образованию такого метеорологического явления, как мгла.

Сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета » обнародовали несколько обнадёживающую информацию по поводу масштабных природных пожаров, охвативших Сибирь и некоторые территории Дальнего Востока.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), до 14:00 (местное время) 26 июля сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания дымки, образовавшейся в результате действующих в Красноярском крае природных пожаров.

Комментируя данное событие на своей странице в Facebook , он также отметил, что катастрофа с пожарами в Сибири имеет колоссальный потенциал для протестной мобилизации.

Алтайский журналист, редактор сайта «Что делать?» Валерий Савинков назвал «очень важной, значительной и смелой» инициативу алтайского парламентария Владислава Вакаева , предложившего законодательным собраниям регионов Сибири срочно обратиться к Кремлю с требованием начать тушить катастрофические лесные пожары в Сибири и ввести режим ЧС.

Красноярцы прогулялись по городу в масках и респираторах. Этой акцией они пытаются добиться введения режима «чёрного неба» в Красноярске. В случае его введения, предприятия должны будут максимально снизить воздействие на окружающую среду. По мнению экологических активистов, это необходимо городу, задыхающемуся от дыма лесных пожаров.

Жители задыхающегося от дыма лесных пожаров Красноярска устроили 25 июля необычную акцию. Они прогулялись по центру города около краевого правительства и Заксобрания в масках и респираторах. Цель акции, по словам организаторов, — показать чиновникам «чёрное небо».

Читайте также: На территории Алтайского края сохраняется задымленность от пожаров

В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.

Напомним, вот уже неделю жители многих сибирских и приморских территорий вынуждены терпеть смог от массовых природных пожаров, накрывших, по большей части, Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Якутию. По состоянию на утро 25 июля общая площадь всех лесных пожаров, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности» (данные ФБУ «Авиалесоохрана »), превысила два миллиона гектаров.

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), призвавший сибирские регионы объединиться и понудить федеральные власти начать тушить природные пожары, от которых задыхаются за Уралом, поделился некоторыми доводами о причинах массовых возгораний.

Подробности в материале: Мгла от сибирских пожаров распространилась по трём округам РФ

«В последующие сутки распространяющийся с северо-восточных районов Сибирского федерального округа дым от лесных пожаров продолжит вовлекаться и переноситься в юго-западном направлении благодаря циркуляции малоподвижного заполняющегося циклонического вихря, постепенно теряющего свою силу», — сказано по итогам мониторинга пожарной обстановки и распространения дыма от лесных пожаров, опубликованного 25 июля.

Сотрудники «НИЦ «Планета » обнародовали впечатляющие снимки, на которых видно, как шлейф от природных пожаров, бушующих в Сибири и некоторых территориях Дальнего Востока, распространяется по соседним территориям.

по данным ФБУ «Авиалесоохрана» , на 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действует 256 лесных пожаров общей площадью 2 300 335 га, которые не будут тушить по соображениям экономической нецелесообразности. Между тем жители Алтайского края и Новосибирской области уже стали обращаться к медикам с жалобами на слабость и затруднённое дыхание. Под петицией с призывов ввести режим ЧС подписались уже несколько сот тысяч человек.

Красноярский край задыхается от дыма действующих в регионе лесных пожаров. Ситуацию жители региона уже который день активно обсуждают в соцсетях. 25 июля красноярские паблики опубликовали шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара.

Скриншот с паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»

Сейчас, когда лесные пожары в Сибири полыхают на такой большой площади, заниматься профилактикой поздно, считает директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес» Валерий Савин . В интервью « Алтайской правде » представитель этой организации, которая занимается в том числе и промышленной заготовкой леса, в частности, отметил, что чем лес старше, тем он пожароопаснее.

Пожарная обстановка, по данным космического зондирования (Красноярский край, Иркутская область и Якутия) на 24 июля 2019 года, цитата с сайта НИЦ «Планета »

Но, помимо этого, в Сибири и на Дальнем востоке действует ещё 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га . Эти очаги не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности в Якутии (108 пожаров на площади 942 123 га), Красноярском крае (94 пожара на площади 903 613 га) и Иркутской области (41 пожар на площади 422 885 га).

Напомним, всего на территории России на утро 26 июля действовало 165 лесных пожаров на площади 163 255 га, по которым проводились работы по активному тушению. Из них 77 пожаров площадью 135 470 га находятся на землях лесного фонда Иркутской области.

Масштаб природных пожаров в Иркутской области продолжает увеличиваться. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро 26 июля на территории Приангарья действует 118 природных пожаров на площади 558 354 га . В зоне задымления находятся 19 населенных пунктов, расположенных в шести районах области.

Жители Новосибирска жалуются на одышку, кашель, головные боли, передаёт « Сиб.фм », ссылаясь на информацию от медиков.

В страдающем от задымления Новосибирске, по данным пресс-службы городской клинической больницы, за неделю значительно увеличилось количество обращений, связанных с заболеваниями лёгочной системы.

Подробности в материале: Дым от пожаров в Сибири дошёл до районов Якутии

Районы Якутии заволокло дымом от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.

В небольшой заметке «Про смог черное небо над небоскребом», опубликованной на его станице в Facebook , он сравнил Россию с огромным небоскребом, где «где-то между пятидесятым и восемьдесят вторым этажами загорелось».

Любопытную аллегорию в связи с масштабными природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке предложил сотрудник газеты «Алтайская правда» Андрей Никитин .

Депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву о необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров. Его текст на своём канале разместил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Обстановка с задымлённостью западных регионов Сибири стабилизируется, сообщили ИА REGNUM 26 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве привели прогнозы синоптиков, согласно которым с 28 июля регионы Западной Сибири начнут освобождаться от установившейся дымки благодаря южному ветру. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится.

Колоссальные лесные пожары в Иркутской области быстро распространяются на юг. Babr24 в своём канале пишет, что огонь уже вплотную приблизился к туристической Мекке Байкала — турбазам на «Малом море» и Ольхоне.

В связи с этим, по данным спасателей, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

В Новосибирской области в Баганском, Татарском и Чановском районах с 27 по 31 июля 2019 года сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. В Краснозерском и Чистоозерном районах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Татарии и Самарской области жители ряда муниципальных образований жалуются на появление смога. Эксперты дают разные версии: в Набережных Челнах и Тукаевском районе причиной появления «мглы» стали пожары в Сибири, дым от которых дошёл до Татарии. В Самарской области смог наблюдался над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани — при этом эксперты уверяют, что причиной стали неблагоприятные метеорологические условия.

И только в самом конце официальной новости сказано, что в результате проведения профилактических мероприятий воздух будет лучше насыщаться кислородом, станет легче дышать.

В Барнауле запущена мойка крон деревьев. Как пояснила агроном МУП «Горзеленхоз» Людмила Белоусова , такие мероприятия проводятся в связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков . Правда, из последующих её слов можно сделать вывод, что помывка деревьев нужна для самих растений, чтобы они не ослабли из-за неблагоприятной атмосферной обстановки.

Подробности в материале: До Москвы не дойдёт? Алтайский эколог назвал масштабные пожары безобразием

«Пожары в Красноярском крае и Иркутской области тушить необходимо. Любые отзывы общества по данной проблеме важны, ведь как-то нужно менять отношение федеральных властей. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, чем дым до Москвы дойдет. А то есть такое чувство, что пока до Москвы не дошло, никто шевелиться не собирается. Безобразие полнейшее», — заявил общественник в разговоре с корреспондентом « КП-Барнаул ».

Алтайский эколог и координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков считает необходимым введение режима ЧС из-за масштабных природных пожаров в Сибири.

Исследовав космические снимки, учёные пришли к выводу, что кратковременные грозовые дожди, отмечавшиеся в Восточной Сибири, местами сильные и очень сильные ливни (днем 25 июля местами до 18−32 мм, в ночь на 26 июля до 15−57 мм осадков за 12 часов) не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.

К неутешительным выводам пришли сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета », проанализировав 26 июля обзор погодных условий в Сибири, где сейчас полыхает множество природных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров.

Но, как сообщает сайт ИД «Алтапресс» , утром, по пути следования туда, многие участники торжеств попали в густой туман и смог на Чуйском тракте.

В Алтайском крае, жители которого уже третью неделю живут в режиме «чёрного неба» из-за шлейфа сильнейших природных пожаров, бушующих в Красноярском крае и Иркутской области, сегодня, 27 июля, официальные мероприятия, посвящённые памяти Василия Шукшина, переместились в Сростки — на родину прославленного актёра, режиссёра и писателя.

«Каждый день я и вся команда просто дежурим. Есть четыре самолета. С начала пожаров ни один специализированный Бе-200 не поднимался в воздух. Вокруг все горит и в дыму. Были разговоры, что вот — вот должны полететь, но приказов так и не было», — пояснил спасатель.

Пилот МЧС из Красноярского края на правах анонимности сообщил журналистам « ТВК Красноярск », что за все время опасного сезона на севере региона им ни разу не дали команды вылететь на тушение лесных пожаров.

«По нашим данным, загрязнение воздуха в Красноярске остаётся высоким. Направление ветра сменилось, но, по всей видимости, к нам возвращается прошедший ранее дым. Руководители Среднесибирского УГМС должны подать в отставку. Они не способны прогнозировать уровни загрязнения воздуха и рационально относиться к здоровью жителей города», — говорится на странице nebo. community в Instagram.

Подробности в материале: Только на третью неделю после задымления власти Алтая информировали граждан

Вызывает вопросы и утверждение: «превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано», равно как и то, что лишь 26 июля в отдельных районах Барнаула, оказывается, были выявлены незначительные превышения ПДК ( говорится, что при допустимой норме — 5 мг/м³, в столице Алтайского края зафиксировано 5,6 мг/м³ ). Хотя « Вести-Алтай » со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову ещё 25 июля сообщали, что жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.

Из официального сообщения можно узнать, что алтайские власти, оказывается, оперативно провели ряд совещаний и что по их итогам «был намечен и реализуется конкретный план действий» (сами действия при этом не обозначены).

В Алтайском крае, который вот уже две недели находится во мгле от шлейфа масштабных природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, только сегодня, 27 июля, информировали граждан о сложившейся ситуации.

Жителей Горно-Алтайска пугает красное солнце в дыму. Фото в Instagram выложила горно-алтайский блогер Наталья В. Соскучилась по голубому небу и красивым закатам, пишет она.

«Республика Алтай вся в дыму, такого никто и не припомнит, даже старожилы за свою жизнь», — пишет в комментариях подписчик паблика «Подслушано Горно-Алтайск» в соцсети «ВКонтакте».

Дым от красноярских и иркутских лесных пожаров окутал и Горный Алтай. Жители Горно-Алтайска и пригородного села — Маймы — жалуются на задымление и запах гари.

"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», — сообщили в пресс-службе.

«Погибают «зеленые легкие» страны, в огне в мучениях умирают тысячи животных и птиц, сотни жителей Сибири проживут меньше, надышавшись канцерогенной гарью. Но власти равнодушно молчат и считают деньги. Им экономически выгоднее нанести огромный удар по флоре, фауне и человеку», — завил исполняющий обязанности координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко .

Активисты ЛДПР в Алтайском крае сегодня, 26 июля, изготовили импровизированное чучело чиновника, которое пообещали сжечь, раз тушить лесные пожары, бушующие на территории общей площадью более двух миллионов гектаров, «экономически не выгодно». Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Напомним, вот уже более двух миллионов гектаров горящего леса не будут потушены в Сибири и на Дальнем Востоке из-за экономической нецелесообразности. Каждый день горящие территории только увеличиваются. Жители регионов, страдающих от дымового шлейфа и мглы, поставили уже несколько десятков тысяч подписей под петицией с требованием ввести в Сибири режим ЧС. В этом их поддержали некоторые депутаты Госдумы РФ.

К примеру, на площади Ленина в Новосибирске был замечен активист, который держал плакат « Сибирь горит, Москва молчит» . В Барнауле протестную акцию организовали представители ЛДПР. На их плакатах можно было прочесть: « Берегите тайгу, вашу мать! », « Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом! », « Власть, тебе выгодней травить нас дымом?! », « Россия горит, а власти плевать! ».

В Барнауле и Новосибирске появились активисты, уставшие ждать от властей вразумительного ответа по поводу масштабных сибирских природных пожаров, шлейф от которых окутал значительные территории в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Как сообщает сегодня, 26 июля, « Тайга.инфо », речь идёт об одиночных пикетах.

Как сообщили в министерстве, на данный момент нагрузку на окружающую среду снизили 11 крупных предприятий региона.

В министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края поступают документы, свидетельствующие о снижении крупными предприятиями Красноярска нагрузки на окружающую среду.

В Instagram находится единственный официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Однако многие пользователи обратили внимание на то, что последняя сделанная там запись повествует о выпускниках губернаторской программы подготовки профессиональных кадров, а до этого глава региона вещал об открытии Шукшинского фестиваля . Но вот о том, что уже более недели жители региона задыхаются от шлейфа сибирских пожаров, накрывших регион, записей не обнаружено. Впрочем, эта тема с лихвой представлена в комментариях к губернаторским сообщениям. К примеру:

«Мы сейчас видим катастрофу, гибнет сибирская тайга. Где верховная власть Российской Федерации, почему не обращают на это внимания? Почему мы всем миром помогаем Греции в пожарах. Почему там горит гораздо меньше?» — задаётся вопросом красноярский депутат.

Руководитель фракции «Патриоты России» в законодательном собрании Красноярского края Иван Серебряков записал видеообращение, в котором назвал «верхом цинизма» то обстоятельство, что природные пожары, находящиеся в труднодоступной местности, можно не тушить из соображений «экономической нецелесообразности». В его заявлении также сказано:

«Да вы там что, в своей Москве здравый рассудок утратили?» — заявляет Сальников.

Журналист из Новосибирской области Николай Сальников опубликовал на своей странице в Facebook видеороик с критикой федеральных властей, разрешивших не тушить по причине экономической нецелесообразности масштабные природные пожары, бушующие сейчас в труднодоступных районах Сибири.

«Вы видите город Барнаул-по-над-Обью? А он там есть», — иронизирует автор снимка Ольга Найдёнова.

«По идее, на горизонте должен быть виден Северо-Чуйский хребет, но он закрыт дымкой», — прокомментировал он собственную фотографию, сделанную сегодня, 27 июля.

Дымка от сибирских пожаров достигла уже и Монголии, раз в Кош-Агаче такая ситуация, пишет главный редактор сайта « Новости Горного Алтая » Дмитрий Кобзев .

10:54 27.07.2019

Алтайский фотограф Виталий Джазатор на своей странице в Facebook высказался по поводу ситуации с так называемыми «пожарами-отказниками» в Сибири, из-за которых многие территории накрыло мглой, а у людей ухудшилось самочувствие из-за вредных примесей.

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Читайте также: Алтайский фотограф Виталий Джазатор: «Сегодня Сибирь брошена, предана»

11:14 27.07.2019 На более чем 150 тысяч гектаров увеличилась площадь лесных пожаров, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности в Сибири и на Дальнем Востоке. Такой вывод можно сделать из сводки ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте подробнее: За сутки площадь пожаров-отказников в Сибири значительно увеличилась

11:42 27.07.2019 Тем временем петицию за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров к 27 июля подписали более 150 тысяч человек. Скриншот с сайта Сhange.org Читайте также: «Трудно дышать»: десятки тысяч человек требуют ввести режим ЧС в Сибири

14:48 27.07.2019 Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщает о том, что в Красноярске продолжается мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. «По результатам исследований 27.07.2019 г. превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, взвешенных частиц фракции РМ 10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ 2,5 превышает гигиенический норматив в 1,1 раза», — говорится в сообщении ведомства.

17:32 27.07.2019 По данным регионального минлесхоза, в Красноярском крае 27 июля действуют 109 лесных пожаров на общей площади 945 тысяч гектаров.

07:50 28.07.2019 Сегодня, 28 июля, в Красноярском крае работает полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В планах у полпреда — посещение Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2019», встреча с его участниками, проведение заседания экспертно-консультативного совета по молодёжной политике. Но обратит ли Меняйло внимание на проблему, сложившуюся в регионе, — горящие на огромных площадях леса и сильное задымление?

14:18 28.07.2019 Специалисты Казгидромета зафиксировали в атмосферном воздухе областей Казахстана, граничащих с Россией, превышение предельно допустимых концентраций некоторых загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета. Метеорологи объяснили, что речь идёт о парниковых газах, диоксиде серы и взвешенных частицах РМ10 и РМ2,5, выделяющихся при лесных пожарах. Превышение предельно допустимых значений концентрации некоторых из этих веществ было зафиксировано в Акмолинской и Костанайской областях, а также в городе Нур-Султан. Подробности в материале: В Казахстане зафиксировали смог от лесных пожаров в Сибири

15:15 28.07.2019 В Красноярском крае по состоянию на 28 июля зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади 946 тыс. га — данные регионального минлесхоза.

04:53 29.07.2019 Воздух в Новосибирске стал чище. Датчики независимого сервиса CityAir утром сегодня, 29 июля, фиксируют практически во всех районах города три балла, и только в одном районе — Советском — четыре балла, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что ещё 27 июля в городе фиксировалось от пяти (Центральный и Октябрьский районы) до семи баллов (улица Первомайская). Читайте подробнее: В Новосибирске улучшилось качество воздуха

07:04 29.07.2019 В центральных и северных районах Бурятии 27−28 июля бушевали 13 лесных пожаров. Из них локализовано три, ликвидировано ещё шесть очагов. На территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой продолжает действовать режим ЧС. «Под наблюдением» остаётся шесть «термоточек» в труднодоступных районах республики. По данным пресс-службы «Авиалесоохраны», пройденная огнём территория равна почти тридцати тысячам гектаров. Работы по их тушению прекращены, поскольку они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики. Подробности в материале: В Бурятии бушует 19 лесных пожаров, из них 6 не тушатся

07:10 29.07.2019 По состоянию на 00:00 29 июля в России за истекшие сутки ликвидирован 51 лесной пожар, общая площадь отвоеванных у огня территорий составила 13,4 тысячи гектаров. Наибольшее количество лесных пожаров по-прежнему остается на территории Иркутской области, там лесозащитники боролись с 50 огневыми очагами. За сутки в области площадь пожаров возросла почти на 500 га. Читайте подробнее: За сутки в России потушено более 13 тыс. га горящих лесов

07:28 29.07.2019 В Иркутской области 28 июля ликвидировано девять лесных пожаров общей площадью 4,9 тыс. га. Локализовано ещё 15 возгораний на территории 8,2 тыс. га. Между тем 84 лесных пожара на общей площади 522 тыс. га тушиться не будут. «По 25 пожаров находится в Катангском и Мамско-Чуйском районах, 19 в Киренском, 12 в Бодайбинском, три в Казачинско-Ленском и один в Усть-Кутском районе», — отметили в правительстве области. Читайте подробнее: Полмиллиона га леса горят в Приангарье, тушить их нецелесообразно

07:44 29.07.2019 В Красноярском крае за последние сутки, 28 июля, площадь природных пожаров возросла на 38 тысяч гектаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано 94 лесных пожара общей площадью более 986 тысяч гектаров. По данным регионального МЧС, днём ранее в регионе действовало 110 природных пожаров на общей площади 949 930 га. Так, 97 из них находились в зоне контроля — лес горел на крайне отдалённых и труднодоступных территориях на площади 941 306 га. «За данными пожарами ведётся наблюдение и проводится контроль состояния», — отметили в чрезвычайном ведомстве. Читайте подробнее: В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров

08:03 29.07.2019 В Иркутской области, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 15 населённых пунктов в четырёх районах. Дым приносит от лесных пожаров в Якутии, Бурятии, а также четырёх районов Иркутской области. «Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в Иркутской области осуществляют 37 стационарных пунктов и передвижные экологические лаборатории. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано», — отметили в ведомстве. Читайте также: В Приангарье задымлены 15 населённых пунктов

08:42 29.07.2019 В России по состоянию на 00:00 (мск) 29 июля действовало 110 лесных пожаров на площади 89 506 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 50 пожаров на землях лесного фонда на площади 62 988 га в Иркутской области и 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 22 678 га в Красноярском крае. Также возгорание на площади 1570 га действует на землях особо охраняемых природных территорий в красноярском заповеднике «Тунгусский». Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», в так называемой зоне контроля зарегистрировано 328 лесных пожаров на площади 2 731 541 га, в том числе 78 возгораний на площади 961 797 га в Красноярском крае и 84 на площади 554 098 га в Иркутской области. Таким образом, в Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га. Читайте также: В Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га

09:08 29.07.2019 В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 10,5 тыс. га, в том числе 16 очагов возгораний в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом министерстве лесного хозяйства. В то же время в регионе на утро 29 июля зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га. Читайте также: Красноярские лесные пожары: потушили 10,5 тыс. га, горит — почти 1 млн га

09:42 29.07.2019 В Бурятии вину за дым, появившийся в небе столицы республики Улан-Удэ, возложили на лесные пожары в Иркутской области и Якутии. Чиновники уточнили, что на 28 июля на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 тыс. га, в Красноярском крае — 94 лесных пожара на общей площади 986 тыс. га, на территории Республики Якутия — 158 лесных пожаров на общей площади в более чем 1,1 млн га. В самой Бурятии огнём охвачены более 31 тыс. га леса. Об этом: В Бурятии дым над столицей связали с пожарами в Якутии и Приангарье

09:49 29.07.2019 В Томской области в минувшие выходные (27−28 июля) произошло три лесных пожара на общей площади 3,8 гектара. Огонь в течение первых суток потушили в Тимирязевском (одно возгорание) и Верхнекетском (два пожара) лесничествах. Читайте также: В Томской области за два дня потушили три лесных пожара

10:20 29.07.2019 В Якутию сегодня, 29 июля, прибудет воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Планируется, что самолёт-амфибия будет задействован для тушения лесных пожаров в труднодоступных и отдалённых районах. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания. Читайте подробнее: Самолёт-амфибия Бе-200 поможет тушить пожары в Якутии

11:07 29.07.2019 Петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, опубликованную неделю назад, к 29 июля подписали 319 468 человек. Читайте подробнее: Петицию за введение режима ЧС в Сибири подписали более 300 тысяч человек

11:13 29.07.2019 Петиция за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров набрала сотни тысяч подписей, скриншот с сайта Сhange.org.

11:56 29.07.2019 В Госдуме заявили о дефиците средств на тушение пожаров в Красноярском крае и призывают Минприроды разработать ФЦП. «Для тушения пожара финансовые средства на сегодняшний день крайне недостаточны. Субсидии Рослесхоза составляют 250 миллионов рублей, 200 миллионов рублей выделяет правительство Красноярского края, и буквально недавно 160 миллионов выделено дополнительно Рослесхозом», — такие данные сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook. Подробности в материале: В Госдуме заявили о нехватке средств на тушение пожаров в Красноярском крае

12:00 29.07.2019 В Красноярском крае пожарами охвачено 950 тыс. га, в опасной зоне находятся три населенных пункта. «На сегодняшний день пожарами охвачено 960 тысяч гектаров в крае. В тушении задействовано 609 человек плюс 400 человек из краевого МЧС, также 21 единица техники. Буквально вчера из Чебоксар переброшены дополнительно 85 человек», — сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook по итогам встречи с главой МЧС края Игорем Лисиным. Читайте также: Три населенных пункта Красноярского края находятся в опасности

12:09 29.07.2019 Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на севере региона. Видео с комментарием Усса появилось сегодня, 29 июля, на странице красноярской телекомпании «Афонтово» в соцсети «ВКонтакте». В частности, по словам губернатора, пожары в так называемой зоне контроля — это «естественное природное явление». Об этом: Масштабные пожары на севере Красноярского края: губернатор ждёт дождя

12:09 29.07.2019 В настоящее время на территории России природными пожарами охвачено 2,3 млн гектаров леса. Это в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом журналистам в Красноярске заявил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Михаил Клинов. «Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа, и Красноярского края», — приводит ТАСС слова главы ведомства. Читайте подробнее: Рослесхоз заявил об отсутствии «кризиса» с лесными пожарами

12:18 29.07.2019 Депутаты Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР направили главе правительства РФ Дмитрию Медведеву депутатский запрос, где просят рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в Сибирском федеральном округе и Якутии. Об этом: Депутаты трех фракций Госдумы просят Медведева ввести режим ЧС в Сибири

12:41 29.07.2019 Губернатор Красноярского края Александр Усс на форуме «Бирюса-2019» 28 июля заявил о том, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно». Читайте об этом: Обычное природное явление: красноярский губернатор о лесных пожарах

12:55 29.07.2019 В Алтайском крае с 30 июля по 4 августа ожидается аномально жаркая погода. Синоптики предупреждают, что в западных районах края с 27 по 31 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Читайте также: Аномальная жара идёт в Алтайский край

14:08 29.07.2019 Необходимо признать, что неутихающие лесные пожары в Сибири — это настоящее бедствие, причем не регионального, а национального масштаба. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор красноярской экологической организации «Плотина», член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александр Колотов. Об этом: «Бедствие национального масштаба»: эколог о лесных пожарах в Сибири

14:38 29.07.2019 На сегодняшний день наиболее сложная пожарная обстановка в Северном федеральном округе складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Здесь действует 94 и 137 пожаров соответственно. Такая информация была озвучена на сегодняшнем совещании, которое в формате видеоконференции 29 июля провёл полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Так, в период с 22 по 27 июля площадь пожаров в округе выросла более чем на 60%, до 1,5 млн гектаров. На территории восьми субъектов округа наблюдалось задымление и запах гари в атмосферном воздухе. По состоянию на утро 29 июля в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади, превышающей 1,6 млн га. Об этом: Самая сложная ситуация с пожарами — в Красноярском крае и Иркутской области

15:02 29.07.2019 В Якутии общая площадь лесных пожаров превышает 1,177 млн гектаров, из них на лесной площади — 1,044 млн га. Такие данные были озвучены сегодня, 29 июля, в ходе селекторного совещания в ситуационном центре МЧС России по Якутии, которое прошло под руководством первого заместителя министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна. Так, по состоянию на 29 июля, на территории республики ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров общей площадью 929 гектаров, из них 10 лесных пожаров охватом 290 га локализовано. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда зарегистрировано 133 термоточки. Они расположены в 18 районах региона. Читайте подробнее: Огнём в Якутии охвачено более 1 млн гектаров леса

16:01 29.07.2019 В связи с пожарами в Сибири и Якутии лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на созыве чрезвычайного заседания правительства и на принятии срочных мер по ликвидации пожаров. «Мы настаиваем на созыве чрезвычайного заседания правительства РФ и принятии экстренных мер по ликвидации лесных пожаров!» — отметил Зюганов. Он назвал катастрофой происходящее в Сибири и Якутии. Читайте также: В связи с пожарами Зюганов требует чрезвычайного заседания правительства

06:42 30.07.2019 В Хакасии на землях лесного фонда республики с начала 2019 года зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 416,9 га. 22 возгорания ликвидировали в течение суток. Об этом: В Хакасии назвали площадь сгоревшего леса

07:06 30.07.2019 В Омске в связи задымлением из-за сибирских природных пожаров специалисты ежедневно наблюдают за состоянием атмосферного воздуха, выясняя, не загрязнён ли он продуктами горения. Мониторинг касается все округов Омска, пояснили в областном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отчитались, что 26, 27 и 28 июля превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Омске не выявлено. Об этом: В Омске рассказали о состоянии воздуха после задымления

07:19 30.07.2019 Жители Улан-Удэ жалуются на затянувшую город дымную пелену, затрудняющую дыхание. Горожане советуют в соцсетях надевать маски при выходе на улицу и не проветривать комнаты. В Роспотребнадзоре провели исследование 20 проб атмосферного воздуха в городе. «По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,78 ПДК, диоксиду азота — 0,18 ПДК, диоксиду серы — 0,2 ПДК, оксиду углерода — 0,7 ПДК», — отметили в управлении. Об этом: Уланудэнцы жалуются на дым, Роспотребнадзор считает, что всё в норме

09:01 30.07.2019 На сегодняшний день, 30 июля, в Красноярском крае действует 97 лесных пожаров. Огнём охвачена территория площадью 1 040 848 га. Ещё накануне площадь пожаров составляла почти на 122 тыс. га меньше (1 028 660 га), при этом количество действующих возгораний было больше (104). Такие данные ИА REGNUM предоставили в Лесопожарном центре. За прошедшие сутки в крае было ликвидировано семь пожаров на площади свыше 105 тыс. га. При этом новых возгораний обнаружено не было. Читайте подробнее: В Красноярском крае возросла площадь лесных пожаров

09:15 30.07.2019 Большинство лесных пожаров в Красноярском крае действует в Эвенкии, основная часть — в так называемой зоне контроля. Напомним, власти имеют право не тушить такие пожары, если соответствующее решение примет специальная комиссия. Обоснование — возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, затраты на тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён. Читайте подробнее: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

09:59 30.07.2019 В центре Барнаула (Алтайский край) на заборе около строящегося краевого художественного музея на площади Октября появилось отчаянное послание, связанное с горящими сибирскими лесами. «Тушите лес! Пожар съест всё! А дым — задушит!» — приводит послание неизвестных барнаульцев «Алтапресс». Читайте подробнее: «Тушите лес! Пожар съест всё!»: отчаянное послание в центре Барнаула

10:34 30.07.2019 В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России. Подробности в материале: Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил

10:41 30.07.2019 В Красноярском крае и Иркутской области по состоянию на 00:00 (мск) 30 июля зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га. Об этом: Площадь пожаров в Красноярском крае и Приангарье превысила 1,7 млн га

12:03 30.07.2019 В Красноярском крае в 2019 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) приняла решение о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров, зафиксированных в зоне контроля. Прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 млрд рублей при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 млн рублей, утверждают в краевом минлесхозе. Об этом: В красноярском минлесхозе обнародовали стоимость тушения пожаров-отказников

12:50 30.07.2019 Житель Красноярска Николай Маркелов 30 июля провёл одиночный пикет возле здания мэрии. Мужчина стоял на виадуке через улицу Вейнбаума, держа плакат с надписью «Потушите пожары в Сибири!». Также он раздавал бесплатные медицинские маски. Читайте также: Красноярец с татуировкой на лице вышел на пикет против пожаров в Сибири

13:23 30.07.2019 Принято решение о выделении дополнительных ресурсов для ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на итоги рабочей встречи красноярского губернатора Александра Усса с первым замминистра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном, врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным, состоявшейся 30 июля. Об этом: К тушению красноярских пожаров подключат дополнительные резервы МЧС

14:29 30.07.2019 В Красноярский край, где бушуют лесные пожары, на помощь местным спасателям отправилась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хакасии. Об этом: Лесные пожары: в Красноярский край отправились спасатели из Хакасии

14:33 30.07.2019 В Госдуме настаивают на отмене приказа Минприроды, позволяющего отказаться от тушения пожаров в труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля. «Считаю необходимым срочно и в обязательном порядке отменить упомянутый приказ Минприроды. Кроме того, необходимо внести поправки в Лесной кодекс, направленные на профилактику лесных пожаров, и обязательно увеличить финансирование авиалесоохраны, всех лесных служб», — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ). Читайте также: В Госдуме требуют отменить разрешающий не тушить пожары приказ Минприроды

14:41 30.07.2019 В Госдуме допускают, что лесными пожарами в Сибири пытаются скрыть незаконные рубки леса, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля. «Трудно не поверить мнению защитников леса о том, что лесными пожарами пытаются скрыть незаконные рубки леса, китайские лесопромышленники в сговоре с российскими чиновниками и черными лесорубами хищнически уничтожают тайгу Сибири и Дальнего Востока, а потом поджигают сучья и кору. Пожар всё спишет!» — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ). Читайте подробнее: Лесными пожарами в Сибири пытаются скрыть рубки для Китая — депутат Госдумы

15:17 30.07.2019 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего совещания с вице-премьерами поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах. Премьер-министр напомнил, что работа по борьбе с пожарами находится в компетенции региональных властей. «Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — подчеркнул Медведев. При этом председатель правительства отметил, что в борьбе с лесными пожарами регионы нуждаются в поддержке со стороны федерального центра. Об этом: Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

15:49 30.07.2019 Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вновь стал повышаться. Если накануне, 29 июля, датчики независимого сервиса CityAir практически во всех районах города фиксировали три балла, то сегодня, 30 июля, показатель вырос до четырёх. Ещё неделю назад этот показатель в Новосибирске был равен восьми. Такой уровень загрязнения воздуха фиксировался в городе на протяжении недели. Подробности в материале: В Новосибирске вновь начал расти уровень загрязнения воздуха

15:55 30.07.2019 Ситуация в Новосибирской области немного стабилизировалась, но жители региона продолжают следить за уровнем загрязнения воздуха. Напомним, что еще несколько дней назад регион накрывал смог от пожаров. Это фото сделано 26 июля в Барабинском районе. Ситуация на тот момент усугублялась тем, что в вечернее время к смогу прибавлялся густой туман.

16:00 30.07.2019 1 августа Greenpeace передаст в администрацию президента РФ более 200 тыс. подписей под требованием предпринять срочные меры по текущей ситуации с лесными пожарами, сообщает пресс-служба организации.

16:23 30.07.2019 Госдума в осеннюю сессию поставит перед Минприроды вопрос об изменении нормативного акта, позволяющего региональным властям отказываться от тушения пожаров на некоторых территориях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума осенью попросит Минприроды отменить нормы о «зонах нетушения»

19:54 30.07.2019 Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус привела анализ ситуации вокруг лесных пожаров в ряде регионов Сибири компанией CityAir. Согласно указанным данным, накоплению загрязнений в воздухе над Западной Сибирью способствует область низкого давления. По прогнозам компании CityAir, большая часть воздушных масс, насыщенных вредными частицами, переместится и через несколько дней достигнет западного побережья США. Но меньшая часть устремится на юг и на следующей неделе может вновь вернуться в район Новосибирска. В августе леса продолжат гореть, а в начале сентября на севере выпадет снег и очередной сезон лесных пожаров в Северном полушарии подойдет к концу. Подробности в материале: В Новосибирске рассказали, когда завершится сезон лесных пожаров в Сибири

05:21 31.07.2019 В регионах ДФО и Сибири медведи заходят в населённые пункты — животные ищут спасения от огня. Жители выкладывают в соцсетях фото и видео с косолапыми беглецами. Подробности в материале: Из горящих лесов Дальнего Востока и Сибири медведи выходят к людям

05:35 31.07.2019 Более миллиона гектаров охвачено природными пожарами на территории Якутии, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. «По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 139 природных пожаров общей площадью 1 146 275,5 га», — сообщили в пресс-службе. Сейчас ведётся тушение 24 лесных пожаров в Якутске, а также в Вилюйском, Верхоянском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Хангаласском районах. За минувшие сутки количество пожаров увеличилось на два очага. В тушении задействованы более 800 человек и 91 единица техники. Читайте подробнее: Названа площадь лесных пожаров в Якутии

06:19 31.07.2019 Петиция за введение режима ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, появившаяся в интернете больше недели назад, продолжает набирать подписи. К утру 31 июля её подписали 784 124 человека. Подробности в материале: Петицию за введение режима ЧС в Сибири подписали почти 800 тыс. человек

06:42 31.07.2019 Священнослужители Буддийской традиционной сангхи России попытаются призвать дождь для борьбы с лесными пожарами. Об этом ламы написали в соцсетях. «Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары», — говорится в сообщении. Об этом: В Бурятии ламы вызовут дождь для борьбы с пожарами

06:44 31.07.2019 Кемеровские спасатели отправились в Красноярский край, чтобы помогать местным пожарным защищать населённые пункты от природных пожаров. В соседний регион отправились 50 человек, восемь единиц различной, в том числе специализированной и высокопроходимой, техники. Помимо спасателей из Кемеровской области, в Красноярский край также выдвинулись специалисты МЧС России из Хакасии, другие регионы Сибири приведены в готовность. Об этом: Кузбасские пожарные отправились защищать Красноярский край от огня

06:52 31.07.2019 Кузбасские пожарные прибывают в Красноярск

08:02 31.07.2019 В связи со сложной лесопожарной обстановкой и обилием информации о пожарах и их последствиях в СМИ власти Красноярского края взялись «опровергать мифы» на эту тему. В частности, в краевом минлесхозе заявили: неверным является утверждение о том, что «нигде в мире нет столько пожаров, как в Красноярском крае». Читайте подробнее: Лесные пожары: власти сравнили Красноярский край с Канадой

08:21 31.07.2019 Самолёты МЧС России приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края. По данным краевого минлесхоза, первый вылет — в Богучанский район — совершил самолёт Бе-200. На кромку лесного пожара сделано три слива воды. Сразу после этого для локализации очага выдвинулись группы лесных огнеборцев. Об этом: Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС

08:42 31.07.2019 В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 31 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га — данные ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: По-прежнему более 1 млн га леса горит в Красноярском крае

09:06 31.07.2019 В Бурятии дымом затянуло 11 центральных районов республики, а также столицу — Улан-Удэ. Дымная пелена также начала мешать борьбе с пожарами. «В связи с сильным задымлением затруднено выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах», — добавили в ведомстве. Подробности в материале: 11 районов Бурятии оказались во власти дыма

09:23 31.07.2019 Ситуация с лесными пожарами, а также работы по их тушению в Якутии находятся на личном контроле губернатора региона Айсена Николаева. «Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике, — написал глава Якутии в Instagram. — Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем». В настоящее время борьбу с огнём ведут 790 человек и 84 единицы техники. Специалистам поддержку с неба обеспечивает прибывший из Хабаровского края самолёт-амфибия Бе-200. Он уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и проводит свою работу в Сунтарском районе. Читайте подробнее: Глава Якутии выполнил поручение Медведева лично контролировать пожары

09:24 31.07.2019 Площадь пожаров в Иркутской области, которые власти отказываются тушить, за последнюю неделю выросла в два раза. По данным Управления «Авиалесоохрана», на 31 июля в регионе насчитывалось 76 пожаров на площади 638 тыс. га. При этом на 24 июля здесь действовал 41 пожар на общей площади 339 тыс. га. Подробности в материале: В Приангарье за неделю удвоилась площадь пожаров, которые не будут тушить

09:37 31.07.2019 Самолет Бе-200 МЧС РФ совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает 31 июля региональный минлесхоз. Читайте также: Лесные пожары в Красноярском крае начал тушить самолет Бе-200

10:27 31.07.2019 В Красноярск вечером 30 июля прибыла аэромобильная группировка из Кемеровской области и Хакасии. Колонна состояла из 15 единиц специализированной и высокопроходимой техники и более 100 спасателей и пожарных. Специалисты из Хакасии и Кузбасса помогут региону защитить населённые пункты от лесных пожаров. Читайте также: Лесные пожары: в Красноярский край прибыли спасатели из Хакасии и Кузбасса

10:30 31.07.2019 В Красноярский край, объятый лесными пожарами, прибыла аэромобильная группировка из Кемеровской области и Республики Хакасия. Фото: 24.mchs.gov.ru

11:38 31.07.2019 В Минздраве РФ рекомендовали людям, которые проживают в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров, обращать особое внимание на профилактические меры, чтобы предупредить отравления продуктами горения, а также с большей долей вероятности избежать обострения хронических заболеваний. Так, в ведомстве советуют в дома и на работе использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, чаще проводить влажную уборку, а в случае усиления запаха дыма носить защитные маски. Также гражданам рекомендуют исключить курение и употребление спиртных напитков. А вот жидкости стоит пить побольше — два-три литра в день, но налегать не на газированные напитки, а на минеральную воду и соки. Читайте также: В Минздраве дали советы, как уберечься от дыма лесных пожаров

11:40 31.07.2019 В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 11 лесных пожаров в пяти районах на общей площади более 7 тыс. га, в том числе пять очагов возгораний в зоне контроля. Читайте подробнее: В Красноярском крае лесные пожары тушат порядка 800 человек

12:00 31.07.2019 Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Красноярске приняла участие в выездном совещании по лесным пожарам. Читайте также: Красноярск посетила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

12:12 31.07.2019 Время упущено, теперь уже необходимо бросать все силы на борьбу с огнём, а в будущем — безотлагательно менять регламент и документальную базу в соответствии с реальной жизнью, прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Центра изучения кризисного общества Роман Колесников.

13:10 31.07.2019 Читу накрыл смог. Горожане предполагают, что запах гари пришёл из Бурятии или Иркутской области. Как пишет «Байкал 24», смог смешался с туманом и висит над городом. Изданию «ZAB.RU» в пресс-службе минприроды Забайкалья уточнили, что до Читы дошёл дым от лесных пожаров в соседних регионах. Отметим, что, по данным федерального агентства лесного хозяйства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России. Режим ЧС введен в четырёх субъектах страны: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Бурятии, в одном муниципальном районе Якутии. Об этом: До Читы дошёл дым от лесных пожаров в сибирских регионах

13:10 31.07.2019 По данным на 31 июля в России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, достигла почти 2,9 млн га. Так, больше всего территорий пожарами охвачено в Якутии. Здесь лес горит на площади свыше 1,144 млн га. На сегодняшний день в республике действует 115 пожаров. В Красноярском крае зафиксировано 62 пожара на площади более 1 млн га. На третьем месте по количеству возгораний — Иркутская область. Здесь полыхают 76 пожаров на площади 628 977 га. Ещё свыше 41 тыс. га горит в Бурятии, почти 17,7 тыс. га — в Забайкальском крае, около 7,5 тыс. га — в хабаровском крае и три пожара на площади 390 га действуют в Амурской области. Подробности в материале: Почти три млн га в России охвачено лесными пожарами

13:40 31.07.2019 В связи с пожарами депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил правительству РФ ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос над введением режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля. По словам парламентария, соответствующее письмо направлено им в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. «Учитывая динамику (буквально за несколько дней площадь пожаров выросла на миллион га), угрозу жизни и здоровью людей, масштабы пожаров и распространения смога, считаю, что правительственная комиссия по ЧС должна рассмотреть вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и точно ввести ЧС межрегионального характера. Отдельно отмечу, что при ЧС федерального масштаба контроль и управление ситуацией на себя берет федеральный центр», — заявил Щапов. Об этом: В Госдуме просят Медведева ввести федеральный ЧС из-за пожаров

14:18 31.07.2019 Смог от лесных пожаров в Сибири не дойдет до Москвы в связи с большим расстоянием, заявил 31 июля начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Читайте также: Смог от сибирских пожаров не сможет дойти до Москвы — Росгидромет

14:50 31.07.2019 В Госдуме 5 августа пройдет совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия». Планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, предпринимаемые регионами профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы. Читайте также: В Госдуме обсудят ситуацию с пожарами в Сибири

15:01 31.07.2019 Дым от лесных пожаров Сибири добрался до столицы Монголии. Появление дыма в северных районах и Улан-Баторе связано с лесными пожарами в Сибири, сообщили в агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии. Читайте также: Дым лесных пожаров Сибири накрыл Улан-Батор

15:02 31.07.2019 Дым лесных пожаров Сибири дошел до столицы Монголии. Местные власти советуют жителям Улан-Батора сократить время пребывания на улице. Читайте также: Дым лесных пожаров Сибири накрыл Улан-Батор

15:43 31.07.2019 Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации подключатся к тушению пожаров в Сибири. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Путин распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области, сообщается на официальном сайте Кремля. Подробности в материале: Владимир Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

16:24 31.07.2019 Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири. [[[quote-16]]]

https://www.instagram.com/p/B0jPoPzFNr0