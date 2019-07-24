Нижневартовск, Югра, 24 июля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц, которые разместили опасные химические отходы на земельных участках в водоохраной зоне реки Вах Нижневартовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Отбор проб почвы незаконного захоронения химотходов возле реки Вах

По версии следствия, неустановленные лица захоронили нефтешлам и буровой шлам, относящиеся к отходам 4-го класса опасности, с нарушением установленных правил, разместив отходы на земельных участках в водоохранной зоне реки Вах. Чем создали угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов»).

Сотрудники Росприроднадзора отобрали на месте преступления пробы почвы, которые направлены для проведения анализа и установления объема содержащихся в почве химических отходов. Устанавливается ущерб, нанесённый окружающей среде.