В РПЦ хотят согласовывать использование христианских символов в искусстве
Екатеринбург, 24 июля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Деятелям искусства следует «обсуждать на берегу» возможное использование христианских символов в своих работах. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе екатеринбургской епархии церкви.
Миняйло обратил внимание на ситуацию, развернувшуюся вокруг работы «Супрематический крест», который возмутил некоторых православных активистов.
По мнению священника, инцидента удалось бы избежать, если бы с епархией проконсультировались авторы работы ещё на этапе проработке идеи, «на берегу».
Напомним, после негативного приёма работы «Супрематический крест» РПЦ предложили внедрить своего человека в оргкомиссию фестиваля «Стенограффия». Примет ли церковь приглашение, пока неизвестно.