Нью-Дели, 24 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В результате оползня, произошедшего на угольной шахте Coal India Ltd в Индии, погибли четверо шахтеров. Об этом 24 июля сообщает Reuters.

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Кроме того, в результате инцидента девять человек получили ранения различной степени тяжести, все они были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

«Для возобновления работы шахты потребуется как минимум одна неделя» , — отметил представитель дочерней компании Mahanadi Coalfields Ltd Диккен Мехра.

Напомним, Индия является одной из самых небезопасных для шахтеров стран. В 2018 году здесь в среднем погибал один рабочий в неделю. Кроме того, многие аварии не попадают в сводки новостей.