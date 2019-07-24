Чита, 24 июля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, который ещё в начале июля 2019 года заявлял о том, что в регионе не выполняют поручение российского президента Владимира Путина о скорейшем восстановлении чабанских стоянок, сгоревших в результате масштабных пожаров весны 2019 года, побывал в Ононском районе и оценил работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края В Забайкалье восстанавливают чабанские стоянки

Правительство Забайкальского края Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев побывал в Ононском районе и оценил работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

Краевой чиновник осмотрел поселение Усть-Ималка и окрестные чабанские стоянки и отметил, что ситуация по восстановлению чабанских стоянок не вызывает особых вопросов, работы на большинстве площадок уже ведутся.

«Дома и коровники строятся, в целом ситуация удовлетворительная, где-то идем с опережением графика, к установленным срокам должны успеть», — признался Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля вместе со штормовым ветром и непотушенными палами. Огонь быстро перекинулся на людские поселения и чабанские стоянки. В огне сгорели более 12 тысяч голов домашнего скота, более 30 человек получили термические поражения.

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Любопытно, что ещё 1 июля Андрей Гурулёв заявлял, что чабанские стоянки ещё даже не начали отстраивать, несмотря на поручение российского президента Владимира Путина.

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Кстати, в селе Усть-Ималка в результате апрельских пожаров лишились жилья 44 семьи. Люди приняли решение о покупке нового, на что были выделены средства из федерального бюджета. Сегодня уже 32 семьи зарегистрировали право собственности, остальные получат жилье в ближайшее время.