Москва, 24 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. После нерешительной динамики, которая уже стала свойственной нефтяному рынку, под конец торгов вторника, 23 июля, котировки Brent резко ускорили рост, отметив максимумы в районе 64,3 доллара за баррель и финишировав в районе отметки 64 доллара, которую котировки пытаются отстоять на утренних торгах в среду, 24 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Аналитик отметил, что накануне на рынке сформировалось сочетание нескольких катализаторов, подтолкнувших покупателей к действиям. Так, к геополитике, которая в последнее время сдерживает давление на рынок, добавилось резкое улучшение внешнего фона, обусловленное новой волной спекуляций на тему возобновления переговоров США и Китая.

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«По последним сообщениям, диалог между Вашингтоном и Пекином состоится в первой половине следующей недели, что при условии отсутствия новых выпадов со стороны президента США Дональда Трампа должно поддержать рынки в ближайшие дни. Для рынка нефти это важный бычий фактор, поскольку надежды на заключение сделки ослабляют угрозу дальнейшего замедления мировой экономики и снижения глобального спроса на энергоносители», — полагает эксперт.

В очередной раз приятно удивила отраслевая статистика из США, добавил Николаев. По данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились почти на 11 млн баррелей, хотя прогнозы были гораздо более скромными. При этом запасы бензина выросли на 4,5 млн, а запасы дистиллятов — на 1,4 млн.

«Сегодня Brent уже испытывает трудности с развитием восходящего импульса, что в очередной раз подтверждает неготовность покупателей к «подвигам», — отмечает аналитик.

По его мнению, даже в случае возобновления спроса на фьючерсы в ближайшее время, котировки вряд ли смогут показать устойчивое ралли.