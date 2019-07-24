Сорочинск, Оренбургская область, 24 июля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция выявила факт незаконной врезки в нефтепровод. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Несанкционированная врезка обнаружена на территории Сорочинского городского округа, в двух километрах от села Михайловка. В ходе оперативных мероприятий задержаны шесть человек. Все они находятся под домашним арестом.

По данным полиции, злоумышленники успели наполнить автоцистерну «Ивеко» нефтепродуктом на сумму более 190 тыс. рублей. На месте задержания, а также во время серии обысков изъято четыре радиостанции, пять мобильных телефонов, оборудование для хищения углеводородного сырья, документы, деньги в сумме 121 600 рублей, полуприцеп-автоцистерна, три автомобиля различных марок.

В настоящее время ведется розыск организатора преступления.