Владивосток, 24 июля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Спорный законопроект, инициированный депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия»), предполагающий ограничить возраст, при котором будет разрешено покупать алкоголь, до 21 года, стал объектом внимания различных заинтересованных групп. Со временем государство и общество увидит плоды такого запрета, отметил юрист Алексей Васильев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM законопроект.

Советский плакат

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По мнению юриста, в таком нововведении совершенно не заинтересованы продавцы алкоголя, которые теряют значительную долю покупателей, а следовательно, и прибыли, в условиях, когда маржа от торговли алкоголем и так приближается к нулевым показателям.

«Продавцам алкоголя государство и без того в последнее время «закрутило гайки» введением электронного учёта продаж и различными организационными ограничениями до такой степени, что многие просто отказались от ведения этого вида бизнеса. Если введёт и возрастное ограничение, то на рынке останутся только крупные игроки», — уверен юрист.

Тем не менее, уверен Алексей Васильев, ограничение возраста в определенной степени будет способно повлиять и на здоровье нации.

«Сейчас возраст, при достижении которого можно приобретать алкоголь, отрегулирован ФЗ № 171, который не допускает продажу алкоголя несовершеннолетним. Закон позволяет вводить ограничения продажи алкоголя в ночное время, вплоть до полного запрета, что и сделано в субъектах Российской Федерации. Но в настоящее время никто не наделён полномочиями поднимать возраст продажи. Если это будет сделано на федеральном уровне, то уверен, что со временем государство и общество увидит плоды такого запрета. Ведь часто так бывает, что для преодоления какой-то проблемы, нужны решительные и непопулярные меры», — рассказал юрист.

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Как сообщало ИА REGNUM, автор законопроекта предлагает предоставить право субъектам РФ устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года.