Ульяновск, 24 июля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках проекта «Будь здоров, садовод!» проверяется состояние здоровья дачников и садоводов. Выездные бригады медиков посещают дачные и садово-некоммерческие товарищества, где у всех желающих проверяют давление, проводят другие изменения и дают консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили ИА REGNUM в минздраве региона.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880

Акция проходит в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Он направлен на повышение доступности медицинской помощи дачникам. Выездные бригады врачей проводят медицинское экспресс-обследование садоводов и дачников: измеряют артериальное давление, рост, вес, индекса массы тела. Каждый участник акции получает индивидуальную консультацию терапевта и информационные материалы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Акция пользуется спросом у населения. За полтора месяца работы, а в 2019 году состоялось около десяти выездов в садовые товарищества, в которых приняли участие более 200 садоводов региона. Так, 20 июля на базе СНТ «Прогресс» прошли обследование члены четырёх садовых товариществ: выяснилось, что 70% садоводов имеют повышенный уровень артериального давления, то есть у них повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее в Чердаклинском районе по итогам обследования выяснилось, что повышенную массу тела имеют 20% садоводов, факторы риска артериальной гипертонии выявлены у 30% обследованных. Все они получили направления в поликлинику по месту жительства.

Исполняющая обязанности главного врача Центра медицинской профилактики и формирования ЗОЖ Лилия Кирилина напоминают, что при повышенном давлении нужно «скорректировать образ жизни», то есть «правильно питаться, отказаться от вредных привычек, чаще бывать на свежем воздухе и проконсультироваться с врачом по поводу оптимального уровня физической нагрузки». По словам врачей, риск сердечно-сосудистых заболеваний повышен у мужчин в возрасте 35−40 лет, а также у возрастной категории от 65 лет и старше. В группе риска также курильщики, имеющие лишний вес и страдающие ожирением, «люди с отягощенной наследственностью и низкой физической активностью».

Очередной выезд врачей в рамках акции «Будь здоров, садовод!» состоится 27 июля.