Нязепетровск, Челябинская область, 24 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В челябинском Нязепетровске безработица находится на уровне значительно выше, чем в среднем по региону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

Бен Шан. Безработные. 1938

Если в целом по области её уровень составляет 1,3%, то в Нязепетровске превышает 7%.

Нязепетровск находится в северной части Челябинской области и является достаточно отдалённым. Нязепетровский район граничит со Свердловской областью.