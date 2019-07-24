США, 24 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В американском штате Айова в ныне не работающем супермаркете найдено тело его сотрудника, пропавшего без вести 10 лет назад, передает CNN.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Скелет

25-летний Ларри Монкада-Мурильо из города Каунсил-Блафс исчез в ноябре 2009 года после крупной ссоры с родителями. Теперь анализ ДНК подтвердил, что обнаруженное в этом году рабочими тело принадлежит ему. Труп был найден в 45-сантиметровой щели за холодильниками в подсобном помещении.

Как считает полиция, по-видимому, молодой человек после ссоры хотел уединиться и взобрался на холодильники (это было неформальное место отдыха сотрудников), но сорвался в щель и не смог выбраться. Его крики мог заглушать шум холодильников, но почему никто не почувствовал запаха гниения, неясно.