Иркутск, 24 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Горящий лес (более 300 тыс. га), который, согласно законодательству, можно не тушить, создал огромную проблему жителям Иркутской области, многие из которых и без того находятся в бедственном положении из-за мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области Приангарья заволокло дымом пожаров

Несмотря на то, что очаги пожаров не находятся в непосредственной близости от населённых пунктов, многие жители северных районов Приангарья буквально задыхаются от дыма.

«Мы словно в блокаде. Пожары не тушат — они «в труднодоступной местности и не несут угрозы населенным пунктам». Так что невозможность дышать теперь угрозой жизни не считается — ни для пожилых, ни для гипертоников, ни для беременных женщин и детей. Люди, которым рекомендуют лишь «влажные марлевые повязки», все в полном бессилии ждут дождя», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM жительница Иркутской области Марина N.

В ГУ МЧС по Иркутской области подтвердили, что на телефон доверия спасателей поступило уже 44 звонка по задымлению населенных пунктов и 84 звонка — в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Также подтвердилась информация о том, что более 900 человек были отправлены в пострадавшие от задымления населённые пункты «для проведения подворовых обходов, сходов граждан и инструктирования населения по мерам пожарной безопасности с распространением памяток на противопожарную тематику и разъяснением, как действовать в случае задымления и усиления запаха гари».

Тем временем к 24 июля масштаб огненного бедствия, постигшего Иркутскую область, вырос до 458 732,5 га.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров увеличилось на 187 случаев», — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.

Причём так называемых пожаров-отказников в регионе сейчас насчитывается более 40. Из экономической нецелесообразности не будут тушить лесную территорию размером более 300 тыс. га. Из-за этого, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся сейчас 114 населенных пунктов, расположенных в семи районах области.

Причём, как свидетельствуют данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горимых районах ситуация не изменится: в северных районах будет преимущественно без осадков.

«В зоне возможного задымления останутся населенные пункты Братского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов. 24−26 июля местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июля, власти Иркутской области сообщили о том, что в регионе действовало 44 пожара на площади 73 142 га, в том числе 69 172 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области действовало ещё 44 возгорания на площади в в 252 034 га, которые в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов не были потушены. За сутки площадь, охваченная пожарами, увеличилась до более 300 тысяч га.

Читайте также: В Иркутской области не будут тушить более 200 тыс. га лесных пожаров