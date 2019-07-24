Ульяновск, 24 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой подарки получили почти 14 тыс. первоклассников. Это половина от общего числа нуждающихся в поддержке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

С начала лета благотворительная помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказана 13 788 будущим школьникам: им выданы более 3,9 тыс. комплектов школьной и 1,4 тыс. спортивной формы, свыше 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров. Благотворительный сбор проходит в 38 пунктах приема письменных принадлежностей и новых детских вещей от населения.

Глава министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова отмечает, что всего в поддержке нуждаются около 20 тыс. детей. В 13 муниципалитетах помощь оказана более чем на 70%.

Благотворительная акция продлится до конца лета.

Напомним, в июне в рамках старта акции многодетной семье Волковых-Сюньковых, воспитывающей десять детей, были вручены ключи от автомобиля «Газель», а другим родителям — сертификаты на приобретение школьной формы от местных производителей со скидкой до 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в регионе 2005 года с 1 июня по 31 августа. В 2018 году помощь в подготовке к учебному году получили 23 173 ребенка.