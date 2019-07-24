Курган, 24 июля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. С улиц Кургана убраны автоматы по сбору пластиковых бутылок. Об этом заявила компания «Мой чистый город» в своих пабликах в социальных сетях.

innoportal.hu Пластиковая тара

Причина ликвидации автоматов — решение прокуратуры Курганской области. Как поясняют в надзорном ведомстве, компании «Мой чистый город» было внесено представление о необходимости лицензирования деятельности.

Директор компании «Мой чистый город» Дмитрий Чжан заявил Znak.com, что для сбора пластиковых бутылок лицензия не требуется. Курганцы положительно оценили возможность не только утилизировать бутылку, но и получить за это небольшие деньги. Кроме того, в крупных городах России автоматы по сбору пластиковых бутылок ставятся при поддержке горадминистраций. В Кургане же автоматы ставились по инициативе частного бизнеса. Однако «инициатива наказуема, теперь мы это отчетливо понимаем», отметил Дмитрий Чжан.