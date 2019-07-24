Астана, 24 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить уголовное наказание за браконьерство. Об этом написал министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

(сс) fir0002 Капкан

По его словам, министерство планирует принять конкретные законодательные меры. «Трагедии подобные сегодняшней не должны больше повторяться», — отметил Мирзагалиев.

Он добавил, что в течение ближайшего месяца в республике будут проводиться специальные теоретические и практические учения инспекторов «Охотзоопрома» по борьбе с браконьерством.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана браконьеры убили инспектора «Охотзоопрома» Каныш Нуртазинов. Соболезнования родным и близким инспектора принес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.