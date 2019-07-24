Пекин, 24 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России и Китая продолжат укреплять взаимодействие и осуществлять совместные операции, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Народно-освободительная армия Китая

«Под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения», — сказал он.

По его словам, стороны «будут поддерживать друг друга, уважать взаимные интересы и развивать соответствующие механизмы взаимодействия».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июля, Южная Корея объявила, что два китайских и российских бомбардировщика вошли в зону идентификации ПВО страны. В свою очередь в КНР заявили, что зона идентификации воздушного пространства Южной Кореи не является ее территориальным воздушным пространством, поэтому другие страны пользуются в этом пространстве свободой передвижения.

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