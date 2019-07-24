Москва, 24 июля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Железнодорожники открыли движение поездов по одному пути станции Керки (Коми), остановленное из-за подмыва пути и последующего схода вагонов грузового поезда. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

ГУ МЧС по Республике Коми Ремонтно-восстановительные железнодорожные работы

В соответствии с сообщением, за два дня после ЧП на месте происшествия подняты вагоны, установлена водопропускная труба, возведена насыпь. После необходимой проверки открыт путь для пропуска поездов.

Сейчас к отправлению готовятся пассажирские поезда № 375 и № 210, следующие из Москвы, № 209 — из Лабытнанги и № 309 — из Воркуты.

Напомним, 22 июля 2019 года на станции Керки размыло мост. Из-за повреждения путей с рельсов сошли 23 вагона поезда с углём. По факту инцидента Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК России проводит доследственную проверку.