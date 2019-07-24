Гай, Оренбургская область, 24 июля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области местным жителям поставляли горячую воду с превышением ПДК сероводорода в шесть раз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора, в настоящее время выясняют причину превышения гигиенических нормативов по содержанию сероводорода в системе горячего водоснабжения муниципалитета.

Ildar Sagdejev Некачественная питьевая вода

Горожане массово жаловались на резкий запах текущей из крана горячей воды. 18 июля специалисты Роспотребнадзора в разных точках всех сетей брали на анализ пробы. Превышение ПДК сероводорода варьировалась от одного до шести раз.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания о проведении мероприятий по прекращению подачи горячей воды, не соответствующей гигиеническим требованиям. Однако вечером этого же дня (18 июля) прошло заседание комисссии по чрезвычайным ситуациям и решили не отключать горячее водоснабжение, а принимать оперативно меры по устранению ЧП и рекомендовать жителям не употреблять воду на время этих мероприятий.

19 июля качество воды начало улучшаться. Об этом свидетельствовали результаты анализа проб. 20 июля ситуация нормализовалась. Жалоб от населения с 21 июля на неудовлетворительное качество горячей воды не поступало. Мониторинг качества воды ведется до сих пор.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что жители вправе потребовать перерасчета оплаты стоимости некачественно оказанных коммунальных услуг горячего водоснабжения, а специалисты надзорного ведомства готовы оказать консультационную поддержку.