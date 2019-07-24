Астана, 24 июля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Число абонентов сотовой связи в Казахстане по состоянию на 1 июля 2019 года составило 25,7 млн единиц, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Об этом 24 июля сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Мобильный телефон

Число абонентов с доступом к интернету выросло на 6,3%, до 14,6 млн единиц. По итогам первой половины 2019 года объем инвестиций в сферу информации и связи достиг 31,1 млрд тенге ($80,8 млн), что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Основным источником инвестиций являются собственные средства бизнеса — 96,1% от общего объема инвестиций. В первой половине 2018 года инвестиции в сферу информации и связи выросли на 25,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года доходы компаний телекоммуникационного рынка составили 317,4 млрд тенге ($824 млн), что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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