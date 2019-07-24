Улан-Удэ, 24 июля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Министр экономики Бурятии Александр Бардалеев уходит в отставку. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил источник в правительстве республики.

Отставка

Как сообщается, 25 июля станет последним рабочим днём для пока ещё действующего министра.

Бурятские масс-медиа в качестве возможного преемника Бардалеева называют имя бывшего заместителя председателя Народного Хурала Вячеслава Ирильдеева. В сентябре 2018 года он проиграл выборы на своём округе представителю КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бардалеев был назначен министром в декабре 2017 года по итогам проведённого конкурса. Ранее он занимал должность директора бурятского филиала ПАО «Росбанк».

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