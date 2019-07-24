Эрбиль, Ирак, 24 июля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провели телефонные переговоры, об этом 23 июля сообщает Kurdistan.ru.

Gage Skidmore Майк Помпео

Стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес. Барзани раскрыл американскому дипломату подробности его беседы с главой иракского правительства.

«В Багдаде видна готовность решать спорные вопросы в конструктивном ключе, учитывая интересы обеих сторон, а также в полном согласии с конституцией страны» , — говорится в заявлении курдского правительства.

Напомним, Соединенные Штаты являются ключевым союзником Иракского Курдистана в регионе. Несмотря на это Вашингтон не поддержал курдский референдум о независимости, прошедший в сентябре 2017 года.