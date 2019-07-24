Екатеринбург, 24 июля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В Свердловской области совокупный доход исправительных колоний региона за первое полугодие 2019 года составил порядка 730 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главного управления ФСИН России.

40.fsin.su В колонии

«Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг за 6 месяцев 2019 года учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области составил 724,7 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил 66 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе управления, отметив, что чистая прибыль по итогам отчётного периода составила 47,8 млн рублей.

Напомним, что в период с января по июнь 2019 года в Свердловской области к работам на производственных объектах и хозяйственному обслуживанию учреждений привлечено 6135 заключённых исправительных колоний региона.