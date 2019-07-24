Улан-Удэ, 24 июля, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В столицу Бурятии Улан-Удэ прибывает бизнес-миссия Торговой палаты Северной Кореи. Как сообщили ИА REGNUM в Торгово-промышленной палате Бурятии, визит станет первым подобным мероприятием КНДР в России.

Darwinek Карта-флаг КНДР

Для встречи с северокорейской делегацией в Бурятию приехал зампред комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП России Вадим Салтыковский. Сама бизнес-миссия состоится 25−26 июля.

В первый день в Республиканском бизнес-инкубаторе пройдут встречи корейских и бурятских предпринимателей, а также презентация компаний. Гости развернут выставку-ярмарку корейской продукции, таких как бады, косметика и предметы гигиены из женьшеня, консервированные продукты.

26 июля делегация из КНДР посетит промышленные предприятия Улан-Удэ, в основном пищевого направления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля делегация деловых кругов Бурятии и Иркутской области посетила Пхеньян. ПредседательТПП Бурятии Пётр Ертанов тогда сообщал о договорённости начать поставки в КНДР продуктов питания и отделочных материалов.

Кроме того, стороны обсуждали возможность открытия для российских туристов чартерных рейсов из Улан-Удэ на морские курорты Северной Кореи. Ориентировочная цена туров с прямым перелётом, проживанием на 10 дней и 9 ночей и 3-х разовым питанием может составить около пятисот долларов.

Добавим, что с 26 июля в Бурятию начнут прилетать первые чартерные рейсы из Сеула с корейскими туристами. С 26 по 30 июля республику посетят также представители 22 южнокорейских туристических компаний для осмотра туров на Байкал.

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