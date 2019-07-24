Екатеринбург, 24 июля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба кредиторов депутата Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Ильи Гаффнера после рассмотрения в 17-м Арбитражном апелляционном суде осталась без удовлетворения. Таким образом, решение Арбитражного суда Свердловской области о прекращении банкротства депутата осталось в силе.

Банкротство

Как сообщает интернет-газета Znak, оспаривал решение суда первой инстанции основной кредитор народного избранника «Россельхозбанк». Истец настаивал на продолжении процедуры банкротства, а сам депутат просил освободить его от долговых обязательств. В итоге банкротство было прекращено, а вот от долга Илья Гаффнер не освобождён.

Напомним, что в июле 2016 года Илья Гаффнер по решению суда был признан банкротом и освобождён от выплаты долгов, однако впоследствии кредиторам удалось частично оспорить решение суда в части исполнения народным избранником долговых обязательств. Сумма совокупных исковых требований составляет порядка 160 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальную известность депутат Законодательного собрания Илья Гаффнер получил после своих высказываний о том, что во время кризиса жителям России «надо меньше кушать». Несмотря на то, что народный избранник подвергся жёсткой критике со стороны общественности и однопартийцев, на выборах в региональный парламент осенью 2016 года он вновь получил мандат депутата по мажоритарному округу.

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