На Урале устанавливаются причины крупного пожара в поселковой «Пятёрочке»
Косулино, Свердловская область, 24 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В Свердловской области специалисты устанавливают причины возгорания здания магазина «Пятёрочка» в селе Косулино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Крупный пожар произошёл накануне 23 июля. Тушение огня с последующей проливкой и разборкой сгоревших конструкций продолжалось более шести часов и завершилось в 21:05 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сигнал о возгорании кровли магазина «Пяторочка» в селе Косулино поступил в 14:30 по местному времени. На место немедленно выехали шесть пожарных расчетов, а ещё несколько машин были экстренно направлены на место пожара из соседних городов и посёлков.
До прибытия спасателей из магазина самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе персонал.