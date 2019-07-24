Екатеринбург, 24 июля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Australian Government Department of Defence Самодельное взрывное устройство

По его словам, муляж с упакованными в коробку и обмотанными изолентой и проводами камнями и бутылку они выставили на трассе в аэропорт «Кольцово».

10 июля после осмотра камер видеонаблюдения они были пойманы. Напомним, Путин посетил Екатеринбург 9 июля.