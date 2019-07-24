Киншаса, 24 июля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Вооруженные боевики напали на две деревни у города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Сообщается, что террористы напали на деревни Эринджети и Ойче, в результате их нападения погибли 12 человек. Большинству местных жителей удалось спастись, укрывшись в лесу неподалеку. По версии властей ДРК, нападавшие принадлежали к террористической группировке Союзные демократические силы (ADF). Отмечается, что обстановка в регионе осложняется тем, что регион является эпицентром вспышки эпидемии вируса Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, 13−14 июля в ДР Конго неизвестные убили двоих медработников из центра по лечению лихорадки Эбола на востоке страны. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, каждая атака на медработников в ДРК помогает эпидемии Эбола распространяться. Отмечается, что за 2019 год были убиты десятки врачей из-за нападений неизвестных боевиков на медработников.