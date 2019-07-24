Хабаровск, 24 июля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. 19 детей госпитализированы в Хабаровском крае с подозрением на кишечную инфекцию. Ещё 18 детей с таким же диагнозом получают помощь амбулаторно. По предварительным данным, все дети играли в районе пешеходного фонтана на одной из центральных площадей города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

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Всего в инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы обратились 37 детей. У всех маленьких пациентов симптомы сходные: слабость, боль в животе и рвота.

Пешеходный фонтан, расположенный на набережной стадиона им. Ленина, вода которого предположительно стала причиной заболевания детей, находится в ведении краевых властей.

Следственные органы по факту отравления детей проводят доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года около 200 пациентов психоневрологического интерната в посёлке Эльбан Хабаровского края заболели сальмонеллезом. Причиной заболевания стали многочисленные нарушения в учреждении, некачественные продукты питания.