Лондон, 24 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих сторонников выйти на митинг с призывом провести досрочно всеобщие выборы в стране. С соответствующим заявлением он вступил на своей странице в Twitter.

Chris McAndrew Джереми Корбин

«Присоединяйтесь к нам в четверг с требованием проведения всеобщих выборов, чтобы жители страны могли решить, кто же нас возглавит, а не только 100 000 членов партии Тори (Консервативная партия Великобритании — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля экс-глава британского МИД Борис Джонсон выиграл голосование среди членов Консервативной партии и возглавил правительство страны, получив пост премьер-министра. В своей речи после избрания он пообещал завершить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза до 31 октября 2019 года.