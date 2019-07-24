Благовещенск, 24 июля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. В Амурской области после длительных проливных дождей власти официально признали подтопленными 12 частных домов, в которых проживает 30 человек, в том числе 7 детей; 467 придворовых территорий; 17 участков автомобильных дорог; смыт один автомобильный мост в Магдагачинском районе; затоплена шахта в Селемджинском районе; в Зейском районе подтоплено два административных здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Спасатели МЧС. Амурская область

Читайте также: Ливневые дожди в Приамурье размыли железную дорогу

Транспортное сообщение прервано с двумя населёнными пунктами Зейского района, режим ЧС введён в пяти районах, городах Зея и Благовещенск, в селе Тыгда. Из села Ивановка вертолётом Авиации МЧС эвакуировано 69 человек, в том числе 31 ребёнок.

Ликвидацией последствий удара стихии занимаются пожарно-спасательные формирования, привлечены две аэромобильные группировки общей численностью 58 человек и 18 единиц техники.

Читайте также: Неделя испытаний для Приамурья: дожди, подтопления домов, обрушения дорог

Как сообщало ИА REGNUM, в результате длительных ливневых дождей, обрушившихся на Приамурье, в области оказались подтопленными участки дорог, придомовые территории, улицы и подвалы домов. Спасательные подразделения МЧС занимаются оказанием помощи пострадавшему населению.