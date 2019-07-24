Москва, 24 июля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Количество выданных 18-летним заёмщикам кредитных карт выросло за первые пять месяцев года, сообщают Банки.ру.

Банковские карты

По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких займов возросла в два с половиной раза. Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что проблему закредитованности российских граждан нужно решать одномоментным списанием долгов с запретом брать новые кредиты.