ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Дамаск, 24 июля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Атака на Сирию проведена израильскими ВВС, сообщает SANA.
U.S. Air Force
Истребитель ВВС Израиля
Уточняется, что воздушной атаке подверглась территория в районе Телл аль-Харра (провинция Дераа). Нападение нанесло «материальный ущерб».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
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