Дамаск, 24 июля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Атака на Сирию проведена израильскими ВВС, сообщает SANA.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Израиля

Уточняется, что воздушной атаке подверглась территория в районе Телл аль-Харра (провинция Дераа). Нападение нанесло «материальный ущерб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.

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