Оттава, 24 июля, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Почти 70 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в результате столкновения двух школьных автобусов в Канаде, передает телеканал CBC.

Автобус

Сообщается, что в канадской провинции Квебек два школьных автобуса, перевозившие более 50 учащихся возрастом от семи до двенадцати лет из летнего лагеря, врезались в резко затормозивший автомобиль. После столкновения автобусы загорелись. Отмечается, что в результате ДТП никто не получил серьезных травм, однако 69 человек были переданы медикам для осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Японии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадал 21 человек, их госпитализировали.