Вашингтон, 24 июля, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения в адрес четырех сотрудников китайской компании Dandong Hongxiang Industrial Development за нарушение санкций против КНДР, сообщает пресс-служба американского минюста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что китайская гражданка Ма Сяохон и ее компания Dandong Hongxiang Industrial Development обвиняются в уклонении от санкционного режима против КНДР и в ведении бизнеса с северокорейскими предприятиями, которые якобы «распространяют оружие массового поражения».

Помимо Мя Сяохон обвинения предъявлены трем высшим руководителям компании. По американским законам им может грозить до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере до $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского лидера Дональда Трампа смягчить санкции против КНДР. Он настаивал на проявлении гибкости по отношении к Пхеньяну и решения проблем путем диалога.