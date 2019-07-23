Лондон, 24 июля, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Первый в списке Midsomer Murders («Чисто английские убийства», или «Убийства в Мидсомере»), «Соблюдая приличия», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто».

Напомним, Midsomer murders основан на серии детективных романов из цикла «Старший инспектор Барнаби» британского драматурга Кэролайн Грэм.

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