Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Лондон, 24 июля, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Иван Шилов ИА REGNUM
Елизавета II
Первый в списке Midsomer Murders («Чисто английские убийства», или «Убийства в Мидсомере»), «Соблюдая приличия», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто».
Напомним, Midsomer murders основан на серии детективных романов из цикла «Старший инспектор Барнаби» британского драматурга Кэролайн Грэм.
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