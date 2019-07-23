Москва, 24 июля, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 руб. утверждён Минтрудом РФ, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для трудоспособного населения этот показатель утверждён в размере 11 653 руб., для пенсионеров — 8 894 руб., для детей — 10 585 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ инициировал повышение прожиточного минимума на четыре процента. Аргументировало ведомство это ростом продуктовых цен.