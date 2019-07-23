Тирасполь, 24 июля, 2019, 00:22 — ИА Регнум. В Приднестровье готовятся к Дню памяти и скорби 1 августа, когда жители республики вспоминают погибших защитников от вооружённой агрессии Молдавии в 1992 году. Как сообщили в госадминистрации Тирасполя, в этот день по площади Суворова пройдёт «Бессмертный полк» защитников Приднестровья, затем на Мемориале Славы состоятся митинг «Память сердца» и церемония возложения цветов.

Приднестровье. 1992

Кроме того, к памятной дате будут приурочены книжно-документальная выставка и экспозиция «Их имена — в народной памяти».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами).

По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.