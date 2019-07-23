Бухарест, 24 июля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, возглавляющая правящую Социал-демократическую партию (СДПР), выдвинута кандидатом от социал-демократов на осенних президентских выборах. Как сообщило издание Hotnews, другие кандидаты пока не заявили о своем участии.

Partidul Social Democrat Виорика Дэнчилэ

Предполагается, что нынешний президент Клаус Йоханнис попытается перебираться на второй срок. Он же считается вероятным фаворитом гонки.

Выборы президента Румынии назначены на 10 ноября. Второй тур, если он понадобится, может пройти спустя две недели.