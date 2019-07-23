Кишинёв, 23 июля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Генпрокуратура Молдавии скрыла письмо, полученное от правоохранительных органов Швейцарии, о подозрительных сделках экс-лидера Демпартии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка и людей из его окружения. Как сообщил глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе, письмо было передано в начале июня через тогдашнего генпрокурора Эдуарда Харунжена, однако он вместе с главой Антикоррупционной прокуратуры Адрианой Бецишор утаили этот факт, чтобы помешать международному расследованию в отношении Плахотнюка, передает ИА REGNUM.

Plahotniuc.md Владимир Плахотнюк

В документах, по словам Нэстасе, речь идет об отмывании денег. Министр потребовал возбуждения уголовного дела против Харунжена и Бецишор.

В Генпрокуратуре, которая и после отставки Харунжена остается частично под контролем Плахотнюка, признали факт получения письма, однако заявили, что не утаивали письмо, а вступили в контакт с правоохранительными органами Швейцарии для получения дополнительной информации.

Напомним, прежний генпрокурор Харунжен и глава Антикоррупционной прокуратуры Бецишор были ставленниками олигарха Плахотнюка и служили ему инструментами для захвата контроля над государственной и политической системой Молдавии и удержания власти. 14 июня Плахотнюка лишили власти и он бежал из страны.