Париж, 23 июля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Власти Ирана готовы «обеспечить безопасность» Ормузского пролива для нефтяного и торгового транзита, 23 июля передаёт агентство Reuters.

Mohammad Sadegh Heydari Корабли ВМС Ирана

«Иран приложит все усилия для обеспечения безопасности региона, в частности Ормузского пролива, и не допустит каких-либо помех в судоходстве» , — заявил во время визита в Париж замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны текущего года в Персидском и Оманском заливе, а также в Ормузском проливе продолжаются нападения на нефтяные танкеры, крупнейшим из которых стал подрыв танкеров Front Altair и Kokuka Courageous 13 июня.

Читайте также: К чему приведёт противостояние Ирана и США в Ормузском проливе?