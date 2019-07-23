Москва, 23 июля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Приднестровьем стало темой обсуждения в ходе визита в Москву премьер-министра Приднестровья Александра Мартынова. Как передает ИА REGNUM, центральной темой стало сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

President.gospmr.ru Александра Мартынов

Приднестровские чиновники обсуждали с российскими коллегами вопросы восстановления мелиоративного комплекса Приднестровья и оказания поддержки в развитии животноводства и садоводства.