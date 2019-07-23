Лондон, 23 июля, 2019, 23:39 — ИА Регнум. После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К завершению сессии нефть марки Brent подорожала на 57 центов, до $63,35 за баррель. Нефть WTI подорожала на 55 центов, до $56,43 за баррель.

Краткое повышение цены было вызвано, прежде всего, заявлениями военных США о сбитом иранском беспилотнике в Персидском заливе. Иран позднее опроверг информацию.

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