Кишинёв, 23 июля, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Евросоюз 23 июля перевел Молдавии первый транш финансовой помощи в размере 14,5 млн евро. Как передает ИА REGNUM, в правительстве Молдавии сообщили, что речь идет о безвозвратной грантовой помощи, и она пойдет на поддержание бюджета.

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В Еврокомиссии заявили, что деньги предоставлены на реализацию Соглашения о свободной торговле Молдавии с ЕС, а также на финансирование программ в сфере образования и профессиональной подготовки.

Всего ЕС обещает Молдавии около 45 млн евро. Нынешний транш — первый после периода заморозки финансирования при прежнем правительстве подконтрольном олигарху Владимиру Плахотнюку.

Финансовая помощь ЕС для Молдавии была полностью заморожена после того, как летом 2018 года тогдашние молдавские власти во главе с Плахотнюком отменили результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. О том, что помощь будет возобновлена, в Брюсселе сообщили после того, как 14 июня 2019 года власть в Молдавии была передана новому правительству, а Плахотнюк бежал из страны.