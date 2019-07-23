Москва, 23 июля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев отреагировал на гибель в результате поединка российского боксёра Максима Дадашева.

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«Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!» — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Максим Дадашев скончался от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил 20 июля в США.

Российский спортсмен пропустил серию ударов в 11-м раунде и позднее был госпитализирован с потерей сознания от отёка мозга. Операция по трепанации черепа не помогла, и Дадашев скончался, пребывая в состоянии медикаментозной комы.