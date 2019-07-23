Красногорск, 23 июля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. В расположение Таманской мотострелковой дивизии прибыли китайские танкисты и эшелон с боевой техникой, предназначенной для участия в конкурсе «Танковый биатлон», сообщает 23 июля пресс-служба российского военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танкисты

Железнодорожный эшелон с техникой и военнослужащими Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) проехал свыше пяти тыс. км от станции Забайкальск в сопровождении караула Вооружённых сил России.

Для участия в «Танковом биатлоне» китайские военные привезли четыре танка, боеприпасы для них, а также техническое имущество для обслуживания боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Танковый биатлон» проводится в рамках Армейских международных игр — 2019, которые будут проходить с 3 по 17 августа 2019 года на территории 10 государств. В них будут участвовать свыше пяти тыс. военных из 37 стран мира.