«У Азербайджана больше нет монополии на развязывание войны»
Ереван, 23 июля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. У Азербайджана больше нет монополии на развязывание войны. Армянская сторона тоже имеет на это право, никто не давал Азербайджану права говорить о войне. Об этом сегодня, 23 июля, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе обсуждений в Аналитическом центре «Орбели» на тему «Карабахский конфликт. Последние тенденции».
По его словам, очевидно, что за последние полтора года ситуация на границе в основном стабильна, не считая некоторых краткосрочных обострений, которые нельзя назвать классическими. Как отметил Ованнисян, относительно спокойный период важен для армянской стороны и позволяет заниматься процессами боевой подготовки.
«С нами нельзя говорить на языке шантажа — «ведите переговоры, иначе будем стрелять»… Если мы ведём переговоры, значит, ведём их, если стреляем, то мы может лучше вас и быстрее вас стреляем, но в первую очередь предпочитаем вести переговоры», — резюмировал Ованнисян.