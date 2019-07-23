Ереван, 23 июля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. У Азербайджана больше нет монополии на развязывание войны. Армянская сторона тоже имеет на это право, никто не давал Азербайджану права говорить о войне. Об этом сегодня, 23 июля, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе обсуждений в Аналитическом центре «Орбели» на тему «Карабахский конфликт. Последние тенденции».

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мы — наши горы. Нагорный Карабах

По его словам, очевидно, что за последние полтора года ситуация на границе в основном стабильна, не считая некоторых краткосрочных обострений, которые нельзя назвать классическими. Как отметил Ованнисян, относительно спокойный период важен для армянской стороны и позволяет заниматься процессами боевой подготовки.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян «В то же время мы видим интенсификацию военных учений со стороны Азербайджана, сопровождающихся приобретением вооружения и риторикой. С другой стороны, очевидно снижение риторики военно-политическим руководством Азербайджана. А мы по-прежнему продолжаем считать, что лучшей гарантией мира является повышение боеготовности наших вооруженных сил» (цитата по aravot. am)

«С нами нельзя говорить на языке шантажа — «ведите переговоры, иначе будем стрелять»… Если мы ведём переговоры, значит, ведём их, если стреляем, то мы может лучше вас и быстрее вас стреляем, но в первую очередь предпочитаем вести переговоры», — резюмировал Ованнисян.