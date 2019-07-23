Вашингтон, 23 июля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Власти США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии, которых Вашингтон подозревает в «подрыве демократии». Об этом сегодня, 23 июля, сообщает государственный департамент США.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

В сообщении Госдепа сказано, что глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео решил наложить визовые ограничения на тех граждан Нигерии, которых Вашингтон считает ответственными за подрыв демократии в этой стране.

Конкретный список нигерийцев, попавших под санкции, Госдеп публиковать не стал.

Более того, в чем именно выражается «подрыв демократии» в Госдепе также не конкретизировали.