Ростов-на-Дону, 23 июля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Объединять Ростов-на-Дону с городами-спутниками — Аксаем и Батайском — региональные власти не спешат, хотя видят в создании Ростовской агломерации очевидные плюсы. Вопрос объединения решено обсудить с жителями этих территорий, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Мы не будем ни в коем случае форсированное принимать решение по такого рода вопросу, будем слушать людей. Если двигаться, то только через убеждение людей в том, что эта тема будет работать, в том числе в интересах жителей тех территорий, которые могут оказаться в составе города Ростова-на-Дону», — цитирует главу региона ТАСС.

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Ростов-на-Дону и Аксай объединятся — против воли народа: Голубев

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале текущего года Голубев сообщил, что присоединение города Аксая к Ростову-на-Дону — вопрос решённый, несмотря на народные волнения. Около 2000 человек вышли на митинг 8 января 2019 года против объединения муниципалитетов.