Сочи, Краснодарский край, 23 июля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. В Сочи введен режим повышенной готовности из-за угрозы сильнейших ливней, шквалистого ветра, а также опасности формирования смерчей над морем. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает администрация городского округа Сочи.

Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

В Сочи сегодня и завтра, 24 июля, ожидается усилением порывов ветра до 15 метров в секунду, а также сильнейший ливень. Возможно образование смерчей над Черным морем.

Из-за этого власти города ввели повышенный режим готовности. Действовать он будет до 18:00 29 июля.

Напомним, что по всему Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Ожидаются сильные ливни, шквалистый ветер, реки могут выйти из берегов.